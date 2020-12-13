واشنگتن نقشه جدید و رسمی مغرب را به پادشاهی این کشور اهدا کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت آمریکا در کشور مغرب شامگاه شنبه با انتشار سه پیام جداگانه در صفحه رسمی خود در توئیتر به نقل از «دیوید فیشر» سفیر آمریکا در رباط نوشت: «امشب از اینکه میخواهم نقشه جدید و رسمی دولت آمریکا از پادشاهی مغرب را به شما تقدیم کنم، بسیار هیجان زدهام!»
در پیام دوم آمده است: «این نقشه نمایشی ملموس از اعلامیه جسورانه رئیس جمهور ترامپ در دو روز پیش است که در آن، حاکمیت مغرب بر صحرای غربی را به رسمیت شناخت».
در پیام سوم نیز آمده است: «من قصد دارم این نقشه را به عنوان یک هدیه به اعلیحضرت، ملک محمد ششم، به نشانه سپاسگزاری از رهبری بیباکانه و حمایت پیوسته و بسیار گرانبهایش از دوستی عمیق میان کشورهایمان تقدیم کنم».
گفتنی است که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا پنج شنبه گذشته با انتشار پیامی در صفحه کاربری خود در توئیتر نوشت: «امروز یک پیشرفت تاریخی دیگر حاصل شد». وی در ادامه این پیام توئیتری میافزاید: «دو دوست عالی ما اسرائیل و پادشاهی مغرب بر سر [برقراری] روابط کامل دیپلماتیک توافق کردهاند- پیشرفتی عظیم برای صلح در خاورمیانه!»
ترامپ همچنین در پیام جداگانهای اعلام کرد که اعلامیه به رسمیت شناختن حاکمیت مغرب بر «صحرای غربی» را امضا کرده است؛ منطقهای مورد مناقشه که از سالها پیش مغرب بر سر آن ادعای ارضی داشت.
گفتنی است که از زمان اشغال فلسطین توسط نیروهای اشغالگر رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ و جنگ اسرائیل و اعراب، این قاعده در کشورهای جهان عرب حاکم بود که عادی سازی روابط با اسرائیل را تنها در صورت تشکیل دولت مستقل فلسطین امکانپذیر میدانست.
اما در ماه آگوست سال جاری، نمایندگانی از امارات متحده عربی، بحرین با امضای توافقنامههایی موسوم به آبراهام و با میانجیگری دولت آمریکا با برقراری روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل موافقت کردند.
دو ماه پس از آن، کشور آفریقایی سودان نیز از عادی سازی روابط دوجانبه با رژیم صهیونیستی خبر داد.
اکنون نیز مغرب چهارمین کشور عربی است که در دوران ریاست جمهوری ترامپ با تل آویو روابط دیپلماتیک برقرار میکند.
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