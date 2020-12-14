«ساربانک» تلویزیون ندارد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- امروز و بعد از گذشت ۴۲ سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی حل ساده‌ترین مشکلات مردم باید در دستور کار قرار بگیرد و در شرایطی که همه به شکل‌گیری جنگ نرم رسانه‌ای علیه این کشور واقف هستیم طبیعتاً صداوسیما نقش مهم و کلیدی در این میدان ایفا کند.

حضور مستمر سیمای جمهوری اسلامی در مناطقی که از قضا چندان دور دست نیست یک نیاز اساسی محسوب می‌شود و این حق طبیعی و مسلم مردم در روستاهای استان قزوین است که بتوانند از صداوسیمای جمهوری اسلامی بهره ببرند.

روستای ساربانک که در ۵۲ کیلومتری شهر قزوین قرار دارد و نمی‌توان آن را از مناطق دور دست قزوین نامید امروز در کمال تعجب از داشتن صداوسیمای جمهوری اسلامی محروم است و مردم این روستا از تولیدات ماهواره‌ای شبکه‌های بیگانه برای سرگرمی خود و خانواده استفاده می‌کنند.

علی تقی پور، دهیار روستای ساربانک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت این روستا اظهار کرد: در شرایطی که همه به مضرات فرهنگی استفاده از ماهواره اذعان داریم، اما در این روستا به نظر می‌رسد ماهواره یک ضرورت است.

وی افزود: وقتی صداوسیما به حضور در روستاها نیازی نمی بیند طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت که مردم الزامی در مراقبت از خود در برابر مضرات فرهنگی ماهواره داشته باشند.

این دهیار روستا اضافه کرد: در حالی مردم روستای ساربانک از داشتن تلویزیون جمهوری اسلامی محروم هستند که مدیران صداوسیما دلیل این امر را سرقت کابل‌های مخابراتی در چندین سال پیش می‌دانند.

وی عنوان کرد: سرقت کابل مخابرات باعث شده تا صداوسیما نیز از ارائه خدمات خودداری کند اما بارها در مکاتباتی که انجام دادیم و حتی به بازرس صداوسیما گفتیم اعلام آمادگی کردیم تا با حصارکشی و نصب دوربین‌های مداربسته در اطراف دکل ایمنی آن را تأمین کنیم.

حق مردم ساربانک نیست که با بی تدبیری زخمی جنگ نرم دشمن باشند

تقی پور تصریح کرد: حق مردم روستای ساربانک که از قزوین نیز دور نیستند این نیست که از ساده‌ترین نیازهای اولیه خود دور و محروم باشند و تنها به دلیل برخی مشکلات ساده که قابل حل است زخمی تهاجم فرهنگی شوند.

اخبار رسیده از روستاهای اطراف ساربانک از جمله روستای توریستی یله گنبد نیز حاکی از این است که آنتن دهی دیجیتال در این روستا نیز ضعیف است و مردم با مشکلات جدی روبرو هستند.

علی غیاثوند بخشدار کوهین در گفت‌وگویی با مهر عنوان کرد: مشکل صداوسیما در روستای ساربانک مرتبط با تجهیزات برق ایستگاه است که با نامه نگاری در حال رفع آن هستیم.

وی افزود: همه روستاهای بخش کوهین حداقل چند شبکه از صداوسیما را دارند و فقط روستای ساربانک است که تحت پوشش صداوسیما قرار ندارد.

به گزارش مهر بخش کوهین در فاصله ۳۵ کیلومتری قزوین قرار دارد و طبیعتاً در شرایطی که یکی از آنتن‌های بزرگ صداوسیمای قزوین در ارتفاعات روستای بکندی همین بخش قرار دارد نباید از داشتن شبکه‌های سیما محروم باشد.

به نظر می‌رسد با برخی تدابیر ساده مدیریتی می‌توان مشکلات ساده مردم را که اثراتی بزرگ دارد رفع کرد.