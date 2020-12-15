به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «عبدالله حمدوک» نخست وزیر دولت انتقالی سودان سخنان جدیدی را پیرامون عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی در ازای حذف نام خارطوم از فهرست کشورهای حامی تروریسم، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: پارلمان آتی سودان در خصوص عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند. این سخنان در حالی مطرح می شود که حمدوک پیشتر از اقدام کشورش در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود.

از سوی دیگر، اخیراً نیز «عبدالفتاح البرهان» رئیس شورای حاکمیتی سودان سخنانی را در توجیه عادی سازی روابط کشورش با رژیم صهیونیستی مطرح کرد و چندی پیش «عمر قمر الدین» وزیر خارجه سودان اذعان کرد که عادی سازی روابط این کشور با رژیم صهیونیستی شرط اصلی برای حذف نام «خارطوم» از لیست سیاهِ ایالات متحده آمریکا بوده است.

ایالات متحده آمریکا اخیراً نام سودان را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرده است؛ اقدامی که در واقع در ازای عادی سازی روابط خارطوم با رژیم صهیونیستی انجام شد.