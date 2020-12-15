موضوعات موشکی ما خار چشم دشمنان شده است/ افزایش بودجه سازمان سپند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در نشست مشاوران ایثارگر وزرا که با حضور مدیران بنیاد شهید کشور در محل ستاد وزارت دفاع برگزار شد با درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و به ویژه شهید دانشمند محسن فخری زاده، گفت: حرکت‌ها و اقدامات خوبی در زمان مدیریت «اوحدی» در بنیاد شهید به وجود آمده است و بنده در جلسات هیئت دولت تلاش و کوشش این برادر ارجمند را در دفاع از حقوق خانواده شهدا و ایثارگران از نزدیک شاهد هستم.

وی با بیان اینکه وزارت دفاع همچنان در حال و هوای شهادت فخری زاده هست و داغ فقدان این دانشمند عزیز همچنان بر ما سنگینی می‌کند، تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب پس از ترور شهید دانشمند فخری زاده فرمودند: «دو موضوع مهم را همه دست‌اندرکاران باید به جِدّ در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این جنایت و مجازات قطعی عاملان و آمران آن، و دیگر پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخش‌هایی که وی به آنها اشتغال داشت.»

وزیر دفاع با بیان اینکه دشمن در این حادثه به دنبال ایجاد وقفه در روند حرکت علمی و سرعت پیشرفت جمهوری اسلامی در عرصه فناوری‌های نوین بود، اظهار داشت: دشمن به خوبی فهمید در عرصه‌های نوظهور و بدیع به پیشرفت‌های قابل توجهی دست پیدا کردیم که برای جمهوری اسلامی ایران اقتدار آفرین بوده است بنابراین با این اقدام تلاش کرد روحیه مردم را تضعیف و به امنیت و اقتدار ایران خدشه وارد سازد.

امیر حاتمی با بیان اینکه تلاش سازمان پژوهش‌های نوین دفاعی با جدیت بیشتری نسبت به قبل ادامه خواهد داشت، گفت: تمامی کارکنان و مدیران وزارت دفاع بعد از ترور این شهید والا مقام عزم خود را برای ادامه راه فخری زاده جزم کردند و دولت خدمتگزار جمهوری اسلامی نیز در اقدامی شایسته، بودجه سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی را ۲۵۶ درصد افزایش داد.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه موضوعات موشکی ما گرچه خار چشم دشمنان شده است و ما هر روز توان و قدرت موشکی خود را تقویت کرده‌ایم گفت: فرهنگ شهادت اولی تر از همه این پیشرفت‌ها است و ملتی که فرهنگ شهادت داشته باشد سلطه پذیر نیست و دشمن نمی‌تواند بر آن ملت فائق آید و در واقع چیزی که کشور را در برابر زورگویی و بی منطقی‌های نظام استکبار بیمه می‌کند فرهنگ شهادت آن ملت است.

وزیر دفاع تصریح کرد: در کشوری که میلیون‌ها جوان آماده شهادت هستند هیچ قدرتی توان چیره شدن بر این کشور را نخواهد داشت.

امیر حاتمی با بیان اینکه شهدا، جانبازان و ایثارگران کار خود را به خوبی انجام داده‌اند گفت: آنها با اهدای جان خود و در طبق اخلاص گذاشتن ارزشمندترین عنصر حیاتی خود تکلیف خود را به خوبی انجام دادند و ما وظیفه داریم به بهترین نحو یاد و خاطره این عزیزان و فرهنگ شهادت را زنده نگه داریم.

امیر حاتمی گفت: ما باید قدردان شهدا، خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان باشیم و تاکنون نیز نتوانستیم حق واقعی بخشی از این عزیزان را ادا نماییم و ضروری است رسیدگی به آن بخش با سرعت و اهتمام بیشتری دنبال شود.

وزیر دفاع در پایان گفت: اگر کسی در هر لباسی کاری برای دفاع از میهن انجام می‌دهد و جانفشانی می‌کند باید اطمینان خاطر داشته باشد و یقین بداند کسانی همواره قدردان تلاش و مجاهدت‌های او خواهند بود.