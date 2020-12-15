اعضای هیات علمی جشنواره شعر فجر منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه‌ای مریم جلالی، افشین علا، محمدکاظم کاظمی، قربان ولیئی، جعفر ابراهیمی (شاهد)، محمود اکرامی فر، زکریا اخلاقی، احمد نادمی و حمیدرضا شکارسری را به‌عنوان اعضای هیأت علمی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب کرد.

صالحی دیروز هم مریم جلالی و مصطفی راضی جلالی، را در احکام جداگانه‌ای به‌عنوان دبیران علمی و اجرایی این دوره از جشنواره بین‌المللی شعر فجر منصوب کرد.

جشنواره بین‌المللی شعر فجر با آرمان بالندگی گونه‌های شعر امروز از سال ۱۳۸۵ هر سال میزبان کاروان شعر فارسی بوده و پانزدهمین دوره این جشنواره نیز در سال ۱۳۹۹ برگزار خواهد شد.

در این‌دوره آثاری که سال ۱۳۹۸ به زبان فارسی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده باشد، در گروه‌های شعر کلاسیک، شعر نو (قالب‌های: نیمایی و سپید)، شعر محاوره، شعر کودک و نوجوان و درباره شعر (پژوهش‌های حوزه شعر) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

برگزیدگان این‌رویداد ادبی، زمستان امسال در آئین پایانی معرفی خواهند شد و به برگزیدگان، علاوه بر جایزه نقدی، لوح یادبود و نشان جشنواره بین‌المللی شعر فجر اهدا خواهد شد.