آمریکا «گردانهای مختار» بحرین را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا امروز سه شنبه در پیامی توییتری از تحریم گردان‌های مختار بحرین خبر داد.

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص مدعی شد: تحریم امروز گردان‌های مختار، پیامی به ایران است که ایالات متحده اجازه نخواهد داد گروه‌های وابسته به ایران، بحرین و نیروهای آمریکایی مستقر در این کشور را تهدید کنند.

«مایک پمپئو» در حالی ادعای وابستگی این نهاد بحرینی به ایران را بهانه تحریم آن قرار داده است که تا کنون در خصوص اتهامات خود پیرامون تهدید نیروهای آمریکایی مستقر در بحرین هیچ مدرک و سند معتبری را ارائه نکرده است.