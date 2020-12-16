آغاز تکمیل ظرفیت پذیرش بدون کنکور سال ۹۹ از ۳۰ آذر

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات تاریخ و نحوه ثبت نام و انتخاب رشته برای شرکت در مرحله پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی سراسری (بهمن ماه) سال ۱۳۹۹ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را اعلام کرد.

براساس مصوبات بیست و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ۲۲ مهرماه ۹۹ مقرر شد برای ظرفیت های خالی مانده رشته‌محل‌هایی که در مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ تکمیل نشده، پذیرش براساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی دیپلم) برای نوبت بهمن ماه صورت گیرد.

متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته برای شرکت در این مرحله می‌رساند، ثبت‌نام و انتخاب رشته به صورت اینترنتی از روز یکشنبه ۳۰ آذر ۹۹ آغاز و تا روز چهارشنبه ۳ دی ۹۹ ادامه خواهد داشت.

دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش این دوره همزمان با شروع ثبت نام از روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۹۹ از طریق سایت سازمان سنجش قابل دسترس خواهد بود.

به گزارش مهر، پیش از این نتایج نهایی پذیرش در رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، دانشگاه پیام‌نور، پردیس خودگردان و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در مرحله پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ نوبت مهرماه در ۲۴ مهرماه ۹۹ اعلام شده بود.

بر اساس آمار نهایی ۲۵۶ هزار و ۶۷ نفر برای شرکت در پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (مهرماه ۱۳۹۹) ثبت نام و انتخاب رشته کرده بودند که در نهایت ۲۲۹ هزار و ۳۳۹ نفر در مجموع تمام دوره‌ها و رشته‌ها پذیرفته شدند.