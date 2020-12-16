ساخت ۷ بوستان انرژی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی شهردار تهران، در پنجمین همایش بین المللی انرژیهای تجدید پذیر ایران و آئین اعطای دومین جایزه ملی انرژیهای تجدید ضمن اشاره به انتخاب شهرداری تهران در میان دستگاهها و ارگانهای دولتی و غیردولتی به عنوان دستگاه برتر، بیان کرد: شهرداری تهران در تلاش است که انرژیهای تجدید پذیر را در فضاهای سبز شهری، اماکن عمومی، ابنیه و تأسیسات تحت مدیریت خود بهکار گیرد و نسبت به تأمین دو درصد از انرژی مصرفی خود از انرژیهای تجدید پذیر به صورت سالیانه اقدام کند.
وی در ادامه افزود: آمار یک سال گذشته نشان میدهد که شهرداری تهران دراینباره اهتمام ویژهای داشته و با تنگناهای به وجود آمده به علت شرایط تحریم، شیوع بیماری کرونا و نوسانات قیمت ارز، امکانات قابل توجهی را در راستای تولید انرژیهای پاک فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه شهر تهران از پتانسیل قابل توجهی برای بهره گیری از انرژیهای تجدید پذیر به ویژه انرژی خورشیدی برخوردار است، گفت: این مورد از ویژگی بخشهای عمدهای از مساحت کشور نیز بهشمار میرود.
شهردار تهران افزود: بهکارگیری این نوع از انرژیها راهکار مناسبی برای غلبه بر معضلات محیط زیستی است. شهرداری تهران به عنوان متولی اصلی در امر مدیریت پایتخت، دارای زیرساختهای مناسبی برای بستر سازی و توسعه انرژیهای تجدید پذیر است. همچنین با در اختیار داشتن بیشترین فضاهای عمومی و نیمه عمومی شهر، منابع مختلف شهری، سیستم حمل و نقل عمومی، سیستم نظارت بر ساخت و ساز در پهنههای مختلف شهر نیز میتواند در توسعه انرژیهای تجدید پذیر در سطح شهر تهران، مهمترین نقش را ایفا کند.
کاهش مصرف انرژی ۲۵ ساختمان اداری شهرداری
حناچی با اعلام اینکه در حال حاضر شهرداری تهران ۶۰۰ کیلو وات بر ساعت، تولید انرژی دارد، افزود: کاهش مصرف انرژی و مدیریت انرژی ۲۵ ساختمان اداری در دستور کار قرار دارد. از جمله اسناد بالادستی موجود در زمینه توسعه انرژیهای تجدید پذیر میتوان به ابلاغ سیاستهای کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری در تاریخ ۱۳۹۴/۸/۲۶ (بندهای ۶، ۸، ۱۱ و ۱۵-۳)، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «الزام شهرداری تهران به توسعه انرژیهای نو و تجدید پذیر در شهر تهران» مورخ ۱۳۹۴/۰۲/۲۹، مصوبه هیئت وزیران مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ مبنی بر تأمین ۲۰ درصد از برق مصرفی ساختمانهای دولتی و عمومی غیر دولتی از انرژیهای تجدید پذیر و برنامه پنج ساله سوم شهرداری اشاره کرد.
وی ضمن اشاره به برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران، گفت: نصب سامانههای خورشیدی در شهرداری تهران با هدف کاهش منابع انرژی فسیلی و کمک به کاهش آلودگی هوا و انتشار گازهای گلخانهای جزو برنامههای شهرداری تهران است. این برنامه اجرایی در شورای اسلامی شهر تهران با تکیه بر افزایش ظرفیت سالیانه تدوین و ابلاغ شده است. علاوه بر هدفهای محیط زیستی و بهره مندی از منابع انرژی تجدید پذیر، توسعه فرهنگی و آگاه سازی شهروندان برای استفاده از منابع پاک انرژی و حفظ بیشتر محیط زیست در دستور کار قرار داشته و تا به امروز با جذب سرمایه گذار و مشارکت بخش خصوصی ادامه پیدا کرده است.
احداث ۱۹ ساختمان انرژی در شهر تهران
حناچی درباره اقدامات شهرداری تهران در زمینه توسعه انرژیهای تجدید پذیر، توضیح داد: شهرداری تهران تاکنون اقدام به ساخت ۷ بوستان انرژی در مناطق ۱، ۳، ۴، ۱۰، ۱۷ و ۲۲ و همچنین ۱۹ ساختمان انرژی در مناطق ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۳، ۱۴، ۲۱ و ۲۲ کرده است که این نیروگاههای منصوبه در شهردار تهران با ظرفیت حدود ۶۰۰ کیلو وات بر ساعت قابلیت تولید ۹۰۰ مگابایت بر ساعت، برق در سال دارند.
این مقدار تولید از انتشار ۷۰۰ تن گازهای گلخانهای جلوگیری میکند و معادل کاشت ۳ هزار و ۵۰۰ اصله درخت در سطح شهر تهران است. همچنین درحال حاضر هزار و ۱۹ دستگاه آبگرمکن خورشیدی در اماکن عمومی شهرداری در مناطق ۲۲ گانه نصب شده است که این مقدار نیز از انتشار ۳۲۰ تن گاز دی اکسید کربن در سال جلوگیری خواهد کرد.
شهردار تهران درباره سایر اقدامات شهرداری تهران در جهت توسعه انرژیهای تجدید پذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانهای، گفت: نصب ۷ هزار و ۷۶۰ پایه چراغ خورشیدی، تأمین روشنایی هزار و ۵۷ ایستگاه اتوبوس از طریق مدولهای خورشیدی، تجهیز ۴ هزار و ۲۰۰ چراغ ترافیک به سولار، تجهیز ۲۴ غرفه بازیافت و پنج دستگاه پل عابر پیاده به انرژی خورشیدی، ساخت نیروگاه هاضم با ظرفیت پذیرش زباله مخلوط شهری ۳۰۰ تن در روز و ظرفیت تولید برق ۲ مگاوات برق بر ساعت، ایجاد نیروگاه ریجکت سوز (با ظرفیت پذیرش زباله مخلوط شهری ۲۰۰ تن در روز و ظرفیت تولید برق ۳ مگاوات برق بر ساعت) از دیگر اقدامات شهرداری تهران در راستای بهکارگیری انرژیهای تجدید پذیر است.
کاهش مصرف انرژی سالیانه ۱۰ درصد در شهرداری تهران
حناچی ضمن اشاره به اقدامات آینده شهرداری تهران در حوزه انرژیهای تجدید پذیر، گفت: شهرداری تهران علاوه بر وجود مشکلات متعدد در راستای توسعه انرژیهای تجدید پذیر نظیر نوسانات قیمت ارز و افزایش بی رویه قیمت تجهیزات خورشیدی و همچنین کاهش درآمدها بر اساس اسناد فرادست اهدافی نظیر تأمین دو درصد انرژی مصرفی در فضاهای تحت مدیریت شهرداری تهران به صورت سالانه از انرژیهای تجدید پذیر، استحصال ۲ مگاوات انرژی پایدار از پسماند در هر سال، توسعه نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت حداقل ۶۰۰ کیلو وات در سال، کاهش مصرف انرژی در شهرداری تهران به میزان سالیانه ۱۰ درصد و راهبری و نظارت بر رعایت شاخصهای مدیریت سبز را در برنامه ریزی دارد.
شهردار تهران درباره نقش انرژیهای تجدید پذیر در احیای شهرها در پسا کرونا، توضیح داد: شیوع بیماری کووید -۱۹ لطمههایی غیر قابل جبران بر حیات، معیشت و اقتصاد انسانها در سراسر جهان وارد کرده است. کشورها هماینک در برهه حساسی به سر میبرند، زیرا دولتها هزینههای زیادی را برای مهار و مقابله با این بیماری جهانی متحمل شدهاند. پاندمی کرونا، گرایش دولتها به استفاده از انرژی پاک را بیشتر کرده و امید است که این تمایل به روندی دائمی در میان آنها تبدیل شود.
وی در ادامه افزود: در واقع، جهان برای بهتر بودن باید پایداری را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار دهد که در این راستا، استفاده از انرژیهای تجدید پذیر و تکنولوژیهای پاک میتواند به طور چشمگیری مؤثر واقع شود.
شهردار تهران با تأکید بر اینکه کاهش انتشار کربن، علاوه بر کمک به رشد اقتصاد، خطرات ناشی از تغییرات آب و هوایی را به حداقل میرساند، افزود: همچنین انرژی تجدید پذیر نیز از طریق ایجاد مشاغل جدید میتواند اقتصاد پساکرونا را رونقی دوباره ببخشد. توسعه انرژیهای تجدید پذیر میتواند از طریق ایجاد مشاغل سبز، تضمین امنیت انرژی و تقویت پایداری، موجبات بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقا زیست پذیری شهرها را فراهم کند.
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