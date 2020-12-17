پوستر ۲ جشنواره هنری در لرستان رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، معاونین، مسئولین و کارشناسان ستادی این اداره کل از پوستر دو جشنواره استانی «مدافعین ایران من» و ملی «آواها و نواهای رضوی» رونمایی شدند.

احمدحسین فتایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در این مراسم، ضمن تسلیت درگذشت هنرمند فقید تئاتر، سینما و تلویزیون لرستان، استاد اسفندیار ملایری، گفت: نخستین دوره بیِنال یا دوسالانه مجازی خوشنویسی، یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و همچنین مدافعان سلامت با عنوان «مدافعین ایران من» به میزبانی شهرستان بروجرد برگزار می‌شود.

وی، افزود: فراخوان این رویداد هنری بر روی پرتال اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بروجرد به آدرس: https://boroujerd.farhang.gov.ir قرار گرفته و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به این پرتال مراجعه کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان سپس به برگزاری جشنواره سراسری آواها و نواهای رضوی به میزبانی خرم آباد اشاره کرد و گفت: این جشنواره نیز که از سری برنامه‌های جشنواره‌ی بین المللی امام رضا (ع) خواهد بود به پاس قدردانی از زحمات جامعه سلامت کشور و استان و با همکاری انجمن موسیقی استان برگزار خواهد شد.

فرید رحمتی، معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان نیز در این مراسم بیان داشت: لرستان در دوره‌های قبلی جشنواره‌های بین المللی امام رضا (ع) یک بار دیگر میزبان این جشنواره بود و در سال جاری نیز با پیگیری‌ها و تلاش‌های صورت گرفته میزبانی این رویداد به لرستان واگذار شد.