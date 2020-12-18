به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا لونی در سخنانی با اشاره به امداد رسانی به بیشتر ٨٠ نفر گرفتار شده ناشی از بارش برف در ارتفاع ٢۶٠٠ متری گردنه «شیخان» شهرستان الیگودرز، اظهار داشت: پس از تماس تلفنی عصر دیروز پنج شنبه با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات «۱۱۲» جمعیت هلال احمر، مبنی بر گرفتاری تعدادی خودرو در برف و کولاک در محور شول آباد به سپید دشت بلافاصله عوامل پایگاه امداد و نجات کوهستان «شول آباد» به گردنه «شیخان» اعزام شدند.

وی، گفت: نیروها پس از ۴ ساعت تلاش و کوشش مستمر و با کمک عوامل راهداری اقدام به رهاسازی ۱۳ دستگاه خودرو سواری، دو دستگاه خودروی وانت نیسان و یک دستگاه مینی بوس گرفتار شده کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر الیگودرز، افزود: سرنشینان این خودروها در مجموع ۸۶ نفر بودند و در پایان این عملیات همه این عزیزان صحیح و سالم نجات یافته و به «شول آباد» منتقل شدند.

لونی، گفت: همچنین عده دیگری از هموطنانمان در طول مسیر امدادرسانی به خودروهای مذکور نیز در چندین مرحله توسط خودروهای امدادی به «شول آباد» منتقل شدند.

وی از عموم مردم درخواست کرد هنگام بارش نزولات آسمانی از ترددهای غیر ضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنند و در صورت عزیمت در این جاده‌ها از سیستم گرمایشی و ایمنی خودروی خود اطمینان حاصل کرده و حتی المقدور به زنجیر چرخ مجهز باشند.