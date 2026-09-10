کشف ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس نوشادی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق سوخت و صیانت از سرمایه‌های ملی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور گچساران به بهبهان به یک دستگاه تریلی سوخت‌رسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲۴ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع را کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان گچساران خاطرنشان کرد: در این رابطه یک نفر متخلف دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

نوشادی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.