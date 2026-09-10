مهدی بهاروند، رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره روستای شانهتراش و ظرفیتهای آن برای حضور در فهرست جهانی اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، بررسی ظرفیتها و جذابیتهای روستاها و میزان انطباق آنها با شاخصهای مورد نظر سازمان گردشگری ملل متحد است.
وی افزود: در کنار روستای شانهتراش، روستاهای دیگری نیز در کشور وجود دارند که ظرفیت حضور در این فهرست را دارند و ما هر سال تعدادی از آنها را برای رقابت جهانی معرفی میکنیم.
۹ شاخص برای انتخاب بهترین روستاهای گردشگری جهان
بهاروند با اشاره به شاخصهای ۹گانه سازمان گردشگری ملل متحد گفت: یکی از این شاخصها موضوع «ابتکارات روستا» در ارتباط با توسعه پایدار و مباحث پایداری است.
وی ادامه داد: داشتن جاذبه گردشگری، حفاظت از جاذبهها، پایداری اقتصادی، پایداری اجتماعی، پایداری زیستمحیطی، زنجیره ارزش، حاکمیت، زیرساختها و اتصالات و همچنین بهداشت، ۹ شاخص اصلی هستند که در ارزیابی روستاها مورد توجه قرار میگیرند.
یک فرآیند ششماهه برای آمادهسازی روستاها
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تصریح کرد: طبق بررسیهای اولیه، روستاهایی که بیشترین قرابت و نزدیکی را با این شاخصها داشته باشند، انتخاب میکنیم و در یک فرآیند تقریباً ششماهه، آموزشهای لازم را به آنها ارائه داده و برای رفع مسائل و چالشهایشان کمک میکنیم.
وی گفت: اگر روستاها بتوانند این شاخصها را رعایت کنند و مسائل و چالشهای آنها رفع شود، پرونده آنها را تکمیل و برای سازمان گردشگری ملل متحد ارسال میکنیم.
برخی روستاها به توانمندسازی بیشتری نیاز دارند
بهاروند با بیان اینکه همه روستاها در یک دوره ششماهه به مرحله نهایی نمیرسند، اظهار کرد: بعضی از روستاها ممکن است حتی در طول یک سال و شش ماه نتوانند مشکلات خود را به طور کامل رفع کنند یا نیاز به تقویت و توانمندسازی بیشتری داشته باشند.
وی افزود: ممکن است یک روستا را یک، دو یا حتی سه دوره برای معرفی به سازمان جهانی گردشگری آماده کنیم. روستای کندلوس نمونهای از این روستاهاست که بعد از دوره سوم معرفی شد و در نهایت در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان ثبت شد.
از کندوان و اصفهک تا کندلوس و شفیعآباد
رئیس اداره توسعه جاذبهها و محصولات وزارت میراث فرهنگی درباره روند ثبت جهانی روستاهای ایران گفت: نخستین روستای ما که ثبت جهانی شد، روستای کندوان بود که در سال ۲۰۲۳ در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان قرار گرفت.
وی ادامه داد: روستای دوم، اصفهک در خراسان جنوبی بود که در سال ۲۰۲۴ ثبت جهانی شد و در سال ۲۰۲۵ نیز سه روستای کندلوس در مازندران، شفیعآباد در استان کرمان و سهیلی در جزیره قشم همزمان در فهرست بهترین روستاهای گردشگری جهان ثبت شدند.
ارسال ۸ پرونده ایران برای رقابت سال ۲۰۲۶
بهاروند خاطرنشان کرد: امسال نیز هشت پرونده از ایران را برای رقابت سال ۲۰۲۶ ارسال کردهایم و در حال حاضر منتظر نتیجه ارزیابی آنها هستیم.
وی تأکید کرد: هدف از این فرآیند صرفاً ثبت یک عنوان جهانی برای روستاها نیست، بلکه تلاش میکنیم با تقویت ظرفیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستمحیطی، زمینهای فراهم شود که منافع گردشگری به جامعه محلی برسد و خود مردم روستا در فرآیند توسعه گردشگری نقش و مشارکت جدی داشته باشند.
نظر شما