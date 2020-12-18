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۲۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۷:۱۴

پیچیده تر شدن اوضاع بین آتن و آنکارا؛

کارمند کنسولگری ترکیه در یونان به اتهام جاسوسی بازداشت شد

کارمند کنسولگری ترکیه در یونان به اتهام جاسوسی بازداشت شد

بازداشت یکی از کارمندان کنسولگری ترکیه در یونان موجب پیچیده تر شدن تنش های میان دو کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت یونان امروز (جمعه) از بازداشت یکی از کارمندان سرکنسولگری ترکیه در جزیره «رودس» به اتهام جاسوسی خبر داد.

این اقدام با واکنش آنکارا مواجه شده و وزارت خارجه ترکیه نیز با انتقاد از این اقدام «تحریک‌آمیز» یونان، اعلام کرد: «ما بازداشت صباح‌الدین بایرام را در جریان تحقیقات مسئولان یونانی درباره احتمال جاسوسی، محکوم می‌کنیم».

گفته می‌شود این دیپلمات ترکیه‌ای از کشتی‌های یونانی عکس‌برداری کرده بود که به ظن جاسوسی بازداشت شده است.

تنش میان یونان و ترکیه در ماه های اخیر بواسطه پافشاری آنکارا برای ادامه حفاری در مدیترانه به اوج خود رسیده و حتی پای دیگر کشورهای اروپایی از جمله فرانسه نیز به این معرکه باز شده است. 

کد مطلب 5098797
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • IR ۱۷:۴۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      در ایران هم داره جاسوسی میکنه ترکیه و ما خوابیم !!

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