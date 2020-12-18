فولاد بهترین تیم لیگ امسال است / سختی داوری در این زمین

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی شامگاه امروز بعد از پیروزی تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی با اشاره به اینکه زمین بازی به علت بارندگی شرایط مناسبی نداشت، اظهار کرد: امروز بازی سنگینی بود اما خوشبختانه نفرات تیم همانند بازی‌ها گذشته با تمام وجودشان بازی کردند و در مقابل فولاد خوزستان پیروز شدیم.

حسینی با بیان اینکه فولاد خوزستان بهترین تیم لیگ امسال است و بازی کردن بسیار سخت است، گفت: خوشبختانه موقعیت کمتری به حریف دادیم و توانستیم در ضربات ایستگاهی صاحب موقعیت شویم و در یک بازی دشوار، امتیازات کامل را از آن خود کنیم.

وی با تقدیر از بازیکنان تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان گفت: از مدیرعامل باشگاه هم تشکر می‌کنم که توانست کارت بازی بازیکنمان را هم صادر کند و یک پرداختی هم به تیم داشتند که روحیه خوبی به ما تزریق شد.

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در خصوص داوری بازی نیز گفت: در این شکل زمین‌ها داوری خیلی سخت است و فشار زیادی روی داور بود اما از پس داوری بازی برآمد.

تیم نفت مسجدسلیمان در هفته هفتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر امروز با یک گل عصر تیم فولاد خوزستان را شکست داد.