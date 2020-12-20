واحد تجاری سازی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علی نیک بخت با بیان اینکه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر سه نوع هسته و شرکت نوآور و فناور وجود دارد و از تمامی این شرکت ها حمایت می شود، گفت: دسته اول، هسته هایی هستند که دارای ایده نوآورانه و تیم خوب برای ورود به بازار هستند که این شرکت ها بیشتر در مراکز نوآوری دانشکده ها مستقر هستند.

وی افزود: دسته دوم شرکت هایی مستقر در مراکز رشد هستند که دارای محصول اولیه با سطح تکنولوژی بالا هستند.

مدیر توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: دسته سوم شرکت های دانش بنیان هستند که محصولات آنها به مرحله تجاری سازی رسیده است و به خوبی وارد بازار شده اند.

فعالیت ۲۸۸ شرکت فناور و دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نیک بخت اظهار داشت: درمجموع، ۲۸۸ شرکت فناور و دانش بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در حوزه های مختلف مشغول به فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه ماموریت مدیریت توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه حمایت و پشتیبانی از تبدیل ایده های نوآورانه و دستاوردهای علمی به فناوری‌ها و محصولات مورد نیاز کشور و جامعه و شکل‌دهی شرکت‌های دانش‌بنیان است، تاکید کرد: این مدیریت از سه بخش مراکز نوآوری و کارآفرینی، مرکز رشد و مرکز هدایت شرکت‌های دانش‌بنیان تشکیل شده و ضمن ترویج فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه تلاش می‌کند تا با شناسایی نخبگان و صید ایده‌های ناب و انجام حمایت‌های مادی و معنوی، مقدمات لازم برای تبدیل آن‌ها به شرکت دانش‌بنیان موفق را فراهم آورد.

مدیر توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: مدیریت توسعه نوآوری و فناوری از نظر استانداردهای مراکز فناوری کشور به حدی از بلوغ و فعالیت رسیده است که این مرکز می تواند به عنوان پارک علم و فناوری فعالیت کند که در تلاش هستیم مجوز راه اندازی پارک علم و فناوری را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کنیم تا بتوانیم خدمات بیشتری به شرکت های مستقر در دانشگاه ارائه کنیم.

نیک بخت تاکید کرد: فضای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر در قالب برج های فناوری تعریف شده است. در این خصوص برج فناوری ابن سینا به عنوان برج فناوری شماره ۱ با بیش از ۸ هزار متر مربع زیربنا محل استقرار نزدیک به ۱۰۰ شرکت زیرمجموعه می باشد. برج فناوری شماره ۲ این دانشگاه نیز تا بهمن ماه سال جاری در تقاطع کوچه بالاور و خیابان ولیعصر افتتاح می شود. برج فناوری شماره ۳ در خیابان بزرگمهر واقع شده و برج فناوری شماره ۴ نیز در تقاطع خیابان بزرگمهر و در مجاورت سفارت فلسطین خریداری شده که امیدواریم تا شهریور ماه سال آینده آماده بهره برداری شود.

راه اندازی ۴ مرکز فعال نوآوری در دانشکده ها

وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر اولین دانشگاهی است که در سطح دانشکده های خود اقدام به راه اندازی مراکز نوآوری کرده و تاکنون ۴ مرکز فعال نوآوری در دانشکده ها راه اندازی شده و سه مرکز نیز در شرف تاسیس قرار دارند.

مدیر توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر ادامه داد: همچنین به دنبال ایجاد پهنه فناوری دانشگاه هستیم که برای اجرای این پروژه نیازمند انعقاد تفاهم نامه ها و توافق نامه های مختلف با شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هستیم.

نیک بخت اظهار داشت: برنامه داریم واحد تجاری سازی را در مدیریت توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی کنیم تا از این طریق بتوانیم به تجاری سازی ایده و محصولات شرکت ها کمک کنیم و همچنین زمینه تجاری سازی یافته های پژوهشی دانشگاه را نیز فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در دانشگاه به عنوان شرکت های پیشرو و موفق در زمینه فعالیت خود شناخته می شوند، تاکید کرد: شرکت های دانش بنیان و فناور این دانشگاه در حوزه های مختلف درحال فعالیت هستند که تعدادی از شرکت های این دانشگاه در حوزه های انرژی و محیط زیست، مهندسی پزشکی و سلامت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سایر زمینه های تخصصی فعال هستند که دارای عملکرد بسیار مطلوبی هستند.

مدیر توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: عملکرد اکثر این شرکت ها در حوزه تخصصی خود بسیار مطلوب ارزیابی می شود. به طوریکه در سال ۹۸ با وجود شیوع بیماری کرونا در اواخر سال مجموع فروش شرکت های تابعه در حدود ۱۱۲ میلیارد تومان بوده و همچنین نزدیک به ۸۵۰ نفر در این شرکت ها مشغول به فعالیت می باشند.

وی افزود: نشانه این عملکرد مناسب را می توان در فعالیت شرکت های تابعه در دوران کرونا مشاهده نمود. به گونه ای که فعالیت برخی از شرکت های این دانشگاه با شیوع بیماری کرونا بیشتر شده است. به عنوان مثال شرکت هایی در این دانشگاه فعال هستند که مراقبت های پزشکی و ویزیت های آنلاین را برعهده دارند که طبق برآوردهای صورت گرفته این شرکت ها حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون سفر شهری را در بازه زمانی ابتدای اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ۹۹ کاهش داده اند. از این دست خدمات می توان به پلتفرم های سرویس دهی در حوزه مشاوره آنلاین حقوقی و روانشناسی نیز اشاره نمود.

افزایش فعالیت شرکت های فناور دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دوران شیوع کرونا

مدیر توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: برخی شرکت های مستقر در دانشگاه به دلیل اینکه فعالیت های تخصصی ارائه می دادند در دوران کرونا توانستند توسعه بسیاری داشته باشند. به عنوان مثال شرکتی در دانشگاه فعال بود که این شرکت هم اکنون ۷۰ درصد بازار وبینارهای کشور را در اختیار دارد.

وی تاکید کرد: با وجود شیوع کووید-۱۹، در مجموعه فعالیت مراکز نوآوری و شتابدهی دانشگاه رشد داشته است، به گونه ای تعداد تیم های مستقر در این مراکز نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۸ درصد و تعداد اعضای فعال در این تیم ها به میزان ۲۰ درصد رشد داشته است.

نیک بخت خاطرنشان کرد: مقایسه آمارهای موجود در سال ۹۸ و شش ماهه نخست امسال نشان می دهد که در این مدت میزان اشتغال در شرکت های دانش بنیان، واحدهای فناور و تیم های مستقر در مراکز نوآوری دانشگاه به میزان ۴۰ درصد افزایش داشته است.

برنامه ریزی برای توسعه بازار و کمک به تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور

نیک بخت اظهار داشت: برنامه داریم با حمایت از شرکت ها زمینه ای را فراهم کنیم که بخش های تحقیق و توسعه شرکت های فناور و دانش بنیان مستقر در دانشگاه رشد یابد. به عنوان مثال یکی از شرکت های مدیریت که در زمینه ساخت کیت تشخیص کرونا فعالیت دارد با توسعه محصولات خود موفق شده است گام های مهمی در تولید واکسن کرونا بردارد.

وی گفت: یکی دیگر از برنامه های مهمی که در این خصوص در دست اجرا است اعطای تسهیلات به شرکت های فناور و دانش بنیان با کمک بانک های مختلف کشور است که کمک به توسعه زیرساخت ها و توسعه محصولات شرکت را هدفگذاری کرده است. از این بین می توان به تسهیلات قرض الحسنه بلند مدت با عنوان فن آفرینی، تسهیلات مشارکت مدنی و همچنین گرنت فناوری اشاره نمود.

مدیر توسعه نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: شرکت های فناور و دانش بنیان دانشگاه که در زمینه انرژی و محیط زیست فعالیت می کنند سرمایه گذار خارجی دارند که این امر نشان می دهد این شرکت ها در حوزه تحقیقات و توسعه فعالیت خود به خوبی درحال برنامه ریزی و فعالیت هستند.

نیک بخت خاطرنشان کرد: برنامه داریم شرکت های جدید فناور و نوآور را در مرکز رشد دانشگاه مستقر کنیم.

وی ادامه داد: رسالت ما توسعه فرهنگ فناوری در دانشکده ها است که راه اندازی مراکز نوآوری در این راستا بوده است.