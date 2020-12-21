به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در جلسه شورای سالمندان گیلان با اشاره به ضرورت نگاه و توجه ویژه به حوزه سالمندی و سالمندان، اظهار کرد: از دیدگاه دین اسلام و فرهنگ غنی ایرانی سالمندی جایگاه ویژه ای برای ما دارد.
وی در ادامه پدیده سالمندی و افزایش سهم سالمندان نسبت به جمعیت را ناشی از تغییر سبک زندگی، ارتقای شاخصهای سلامت و بهبود نوع زندگی دانست و افزود: این تحول جمعیتی مهم پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در میان کشورهای مختلف دنیا به دنبال داشته به گونهای که در سالهای اخیر سالمندان و مسائل آنان به یکی از دغدغههای کشورها و سازمانهای بینالمللی تبدیل شده است.
زارع با اشاره به اینکه در سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه جمعیت به سالمندان توجه ویژه شده است، افزود: دولت بر اساس اسناد راهبردی بالادستی اقدامات مؤثری به ثمر نشانده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه گیلان سالمندترین استان کشور است این مهم به عنوان یکی از اصلی ترین موضوعات همواره مورد توجه بوده و بسیاری از طرحها و برنامههای این حوزه در سطح کشور باید به عنوان پایلوت در گیلان اجرا شود.
زارع با اشاره به اینکه سالمندان الهامبخش خانوادهها، کانونهای محبت و استحکام نظام خویشاوندی و پیونددهنده نسلها هستند، گفت: وجود عواطف در نظام خویشاوندی برای تعامل با سالمندان، نقش تأثیر گذاری دارد و ارتباطات خانوادگی را قوام میبخشد.
استاندار گیلان افزود: دولت با وجود محدودیت منابع مالی رویکرد ارتقای نظام حمایتی و رفاهی بازنشستگان به ویژه سالمندان را به خوبی طی سالیان اخیر دنبال کرده و این مهم در سال جاری به مرحله اجرا درآمد و به طور نسبی رضایتمندی این قشر تلاشگر را به دنبال داشته است.
وی بر ضرورت برنامه ریزی در جهت تقویت سمنها و زمینه سازی برای مشارکت مردم در تأمین حقوق سالمندان تأکید و اضافه کرد: باید بررسی شود امکان افزودن رشتههای روانشناسی یا مشاوره سالمندان در مقطع PHD در دانشگاههای استان وجود دارد یا خیر.
زارع تأکید کرد: پایان نامهها و پژوهشهای استان به موضوعات ارتقای سطح خدمات و احصاء نیازهای اجتماعی و اقتصادی سالمندان و پاسخ به آنها هدایت شود.
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