به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و یکمین شب شاعر ویژه «سپیده کاشانی» امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. در این مراسم علاوه بر اکران مستند پرتره «سپیده» که به کارگردانی ایمان احمدی و تهیه کنندگی محمد ساسان ساخته شده از عوامل این مستند تقدیر خواهد شد.

در پنجاه و یکمین شب شاعر حسین اسرافیلی، علی داوودی، محمد رضا اصلانی، سودابه امینی، سیده فرشته حسینی و مصطفی محدثی خراسانی راجع به شعر و اندیشه مرحوم سپیده کاشانی سخن خواهند راند.

پنجاه و یکمین شب شاعر ویژه «سپیده کاشانی» روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۱ ساعت ۱۴:۳۰ در نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج به صورت مجازی برگزار و به صورت زنده (لایو) از صفحه اینستاگرام owj_art me dia @ پخش خواهد شد.