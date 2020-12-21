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۱ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۱

امروز به صورت مجازی

پنجاه و یکمین شب شاعر ویژه «سپیده کاشانی» برگزار می‌شود

پنجاه و یکمین شب شاعر ویژه «سپیده کاشانی» برگزار می‌شود

پنجاه و یکمین شب شاعر ویژه مرحوم «سپیده کاشانی» امروز دوشنبه به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه و یکمین شب شاعر ویژه «سپیده کاشانی» امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. در این مراسم علاوه بر اکران مستند پرتره «سپیده» که به کارگردانی ایمان احمدی و تهیه کنندگی محمد ساسان ساخته شده از عوامل این مستند تقدیر خواهد شد.

در پنجاه و یکمین شب شاعر حسین اسرافیلی، علی داوودی، محمد رضا اصلانی، سودابه امینی، سیده فرشته حسینی و مصطفی محدثی خراسانی راجع به شعر و اندیشه مرحوم سپیده کاشانی سخن خواهند راند.

پنجاه و یکمین شب شاعر ویژه «سپیده کاشانی» روز دوشنبه ۹۹/۱۰/۱ ساعت ۱۴:۳۰ در نخلستان سازمان هنری رسانه‌ای اوج به صورت مجازی برگزار و به صورت زنده (لایو) از صفحه اینستاگرام owj_art me dia @ پخش خواهد شد.

کد مطلب 5100903
مصطفی وثوق کیا

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