تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت از میدان نفتی آذر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، کیوان یاراحمدی گفت: فعالیتهای اجرایی مربوط به تأسیسات نفتی میدان آذر و مراحل پیشراهاندازی و راهاندازی آن پس از دریافت گواهی بهرهبرداری از سامانه اندازهگیری این میدان و هماهنگیهای لازم با مدیریتهای ذیربط ستادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، انجام شده است.
وی گفت: آزمون عملکردی ۲۱ از ۲۸ روز تولید نهایی میدان آذر مطابق با میزان هدفگذاریشده در چارچوب ویژگیهای کیفی مندرج در شرح کار جامع توسعه این میدان، از ۲۴ آذرماه با تولید روزانه ۶۵ هزار بشکه نفت خام آغاز شده است.
بر اساس این گزارش، قرارداد توسعه میدان آذر سال ۹۱ با کنسرسیوم اویک و صندوق سرمایهگذاری نفت امضا و در قالب دو مرحله زودهنگام و فاز نخست اجرایی شد و هماکنون فاز نخست این طرح در آستانه بهرهبرداری قرار گرفته است.
در بخش تولید زودهنگام میدان، ۹ حلقه چاه حفاری و ۱۲۹ کیلومتر خط لوله ۱۶ اینچ و در بخش فاز نخست طرح، ۱۱ حلقه چاه جدید واحد بهرهبرداری حفاری، ۶۱ کیلومتر خط لوله انتقال نفت جدید و خط انتقال گاز (گازهای همراه به واحد جمعآوری گازهای دهلران) ساخته شد.
در این طرح ۷۰ میلیون نفرساعت کار بیوقفه و بدون حادثه منجر به فوت ثبت شده و سهم ساخت داخل این طرح بیش از ۷۵ درصد و سهم سرمایه انسانی بومی طرح بیش از ۵۵ درصد بوده است.
میدان آذر در بلوک اناران در استان ایلام واقع شده است و از جمله میدانهای مشترک نفتی کشور به شمار میآید.
نظر شما