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۲ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۳۴

قائم مقام معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی:

مساجد باید به مرکز حل مشکلات مردم تبدیل شوند

مساجد باید به مرکز حل مشکلات مردم تبدیل شوند

یزدـ قائم مقام معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با تاکید بر اینکه مساجد باید از محلی صرفا برای اقامه نماز خارج شوند، گفت: مساجد باید به مرکز حل مشکلات مردم تبدیل شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدناصر میرمحمدیان، پیش از ظهر سه‌شنبه در ادامه برنامه‌های سفر به استان یزد در جمع راهیاران استان یزد به تشریح طرح امام محله و امام روستا پرداخت و اظهار داشت: مهمترین بخش این طرح، راهیاران و آموزش آنهاست زیرا اجرای این طرح بدون هماهنگی و همدلی و بدون آموزش راهیاران میسر نیست.

وی با بیان اینکه ما در عالم به دنبال جاری کردن توحید هستیم و توحید نیز در ولایت تبلور یافته است، افزود: جریان عرضی ولایت الهی به سه نحو اتفاق می‌افتد؛ با ارتباط بین مؤمنان، ارتباط بین فامیل و ارتباط بین همسایه‌ها و با این سه پیوند، ولایت الهی را در جامعه جاری می‌کنیم.

میرمحمدیان با تاکید بر اینکه برقراری هر سه مدل این ارتباط در مساجد امکان‌پذیر است، عنوان کرد: خداوند متعال مسجد را محل جریان ولایت الهی قرار داده و بر همین اساس است که مکرر درباره مسجد در مسجد توصیه شده است.

قائم مقام معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه مسجد، پنج سطح دارد، یادآور شد: برخی مساجد در حد نمازخانه باقی مانده‌اند و برخی دیگر نیز فعال هستند اما خدمات خود را تنها به مراجعه کنندگان به مساجد ارائه می‌دهند.

وی با بیان اینکه مسجد باید محلی برای مراجعه همگان و امام جماعت نیز باید امام تمام مردم محله باشد، تصریح کرد: امام محله باید حسی که پیامبر نسبت به امت خود دارد را نسبت به اهالی محله داشته باشد و تمام مسائل مردم را مسائل خود بداند.

میرمحمدیان با تاکید بر اینکه مسجد باید به مرکز و محور حل تمام مشکلات مردم تبدیل شود، اظهار داشت: امام محله باید مردم را پای کار بیاورد و از ظرفیت آنها برای رسیدگی به امور خودشان استفاده کند.

وی تصریح کرد: مردم از هر دولت و حاکمیتی با برکت‌تر هستند و از همت و درایت و ظرفیت آنها باید در راستای رفع مشکلات بهره گرفت و امام محله باید بتواند از این ظرفیت به درستی استفاده کند.

قائم مقام معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم عنوان کرد: امام محله باید امام همه اعم از مسلمان یا غیرمسلمان، مسجدی یا غیرمسجدی و محل رجوع همه مردم باشد.

کد مطلب 5102194

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