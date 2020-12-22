صدا و سیما جامع نگری مذهبی و قومی در کردستان را در نظر داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا پورذهبی امروز ضمن بازدید از بخش‌های مختلف صدا و سیمای مرکز کردستان در مراسم تجلیل از برنامه سازان برتر این مرکز حضور پیدا کرد.

وی در مراسم تجلیل از برترین‌های صدا و سیمای مرکز کردستان اظهار کرد: انتظار می‌رود رسانه ملی در استان در راستای امید آفرینی، ترویج سبک زندگی اسلامی، بیان دغدغه‌های مردمی همت گمارد.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان خاطر نشان کرد: صدا و سیما یک رسانه پیام رسان است و تقویت معنویت و جامع نگری مذهبی و قومیتی را به عنوان رسالتی مهم مدنظر داشته باشد و آن را عملیاتی کند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان هم در این مراسم اظهار کرد: برای تحقق منویات مقام معظم رهبری، پیگیری مطالبات مردم، توسعه استان و تقریب مذاهب از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنیم.

جعفر عبدالملکی گفت: صدا و سیمای مرکز کردستان از لحاظ شاخص میزان مخاطب، رضایتمندی و نفوذ؛ جایگاه فاخری در استان و کشور دارد.

وی با بیان اینکه رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما باید در جهت منظومه فرهنگی حرکت کنند افزود: تحقق چهار محور دین، امید، اخلاق و آگاهی بخشی به جامعه از اهداف مهم ما در ساخت برنامه‌های مختلف صدا و سیما است.

در ادامه این مراسم از تهیه کنندگان، برنامه سازان، مجریان و مستند سازان مرکز کردستان که در ۶ ماهه اول امسال در بین مراکز برتر کشور حائز عنوان‌های برتر شدند تقدیر شد.