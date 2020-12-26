  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۶ دی ۱۳۹۹، ۹:۱۰

در گفتگو با مهر مطرح شد:

افت شدید دمای هوا در چهارمحال و بختیاری/ ثبت دمای منفی ۲۴

افت شدید دمای هوا در چهارمحال و بختیاری/ ثبت دمای منفی ۲۴

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری با اشاره به افت دمای هوا در این استان، گفت: دمای هوا در کوهرنگ به منفی ۲۴ درجه سانتی گراد رسیده است.

مهران چراغ پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افت شدید دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در کوهرنگ به منفی ۲۴ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی افزود: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۶ درجه سانتی گراد رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دمای هوا در بروجن منفی ۱۵ درجه سانتی گراد گزارش شده است.

وی ادامه داد: استقرار توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری علت کاهش دمای هوا در این استان است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: ماندگاری هوای سرد در چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته در این استان ادامه دارد.

کد مطلب 5104651

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها