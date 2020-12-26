افت شدید دمای هوا در چهارمحال و بختیاری/ ثبت دمای منفی ۲۴

مهران چراغ پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افت شدید دمای هوا در چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: دمای هوا در کوهرنگ به منفی ۲۴ درجه سانتی گراد رسیده است.
وی افزود: دمای هوا در شهرکرد به منفی ۱۶ درجه سانتی گراد رسیده است.
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: دمای هوا در بروجن منفی ۱۵ درجه سانتی گراد گزارش شده است.
وی ادامه داد: استقرار توده هوای سرد در چهارمحال و بختیاری علت کاهش دمای هوا در این استان است.
مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: ماندگاری هوای سرد در چهارمحال و بختیاری تا پایان هفته در این استان ادامه دارد.
نظر شما