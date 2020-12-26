گرامیداشت یاد و خاطره ۲۳ پرستار مدافع سلامت در یلدای همدلی 

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن میلاد با سعادت بانوی دو عالم حضرت زینب کبری (س) هفته بزرگداشت مقام پرستار، محمدرضا جوادی یگانه از یکی از خانواده شهدای پرستار مدافع سلامت در منطقه ۶ با حضور شهردار محترم منطقه ۶و زینب نصیری مدیرکل سلامت شهرداری تهران با اهداء لوح سپاس شهردار تهران تقدیر واز ایثار و زحمات بی دریغ ایشان، تجلیل به عمل آوردند.

جوادی یگانه ضمن تشریح ویژه برنامه های میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) وروز بزرگداشت مقام پرستار ضمن اعلام برنامه های مختلف معاونت اجتماعی شهرداری تهران گفت: برنامه های امسال متاثر از فضای کرونایی حاکم بر جامعه با پرهیز از برنامه های جمعی بیشتر در قالب مجازی برگزار شد.

وی با اشاره به اطلاع رسانی مجازی در این ایام گفت: اکران طرح گرامیداشت روز پرستار در سطح مناطق ۲۲گانه، بارگذاری طرح های گرافیکی «گرامیداشت روز ملی پرستار» در ساب پرتال مناطق و محلات به اشتراک گذاری طرح های گرافیکی، کلیپ، موشن و... توسط معاونت امور اجتماعی فرهنگی مناطق ۲۲گانه در فضای مجازی صورت گرفته است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، تجلیل از پرستاران و کادر خدماتی مراکز درمانی را از دیگر برنامه ها عنوان کرد و افزود: در همین راستا شهرداران و معاونین اجتماعی با حضور در بیمارستان های سطح منطقه از پرستاران با اهدای گل و لوح تقدیر کردند.

وی از برپایی ویژه برنامه یلدای همدلی خبر داد و افزود: تجلیل و تقدیر از کادر درمان و مدافعان سلامت با اجرای مشارکتی ویژه برنامه هنری در محل بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی توسط ادارات سلامت مناطق ۶، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ و با همکاری مرکز فعالیت های دینی در بیمارستان های بهارلو، مرکز طبی کودکان ، امام خمینی، شریعتی، ضیائیان، سینا و امیراعلم از دیگر برنامه هایی بود که مورد استقبال واقع شد.

وی با اشاره به راه اندازی پویش مردمی سپاس گفت: این برنامه در قالب اطلاع رسانی و تبلیغات مسابقه نقاشی و ارسال پیامک قدردانی شهروندان از پرستاران با همکاری معاونت امور اجتماعی فرهنگی مناطق ۲۲ گانه و سازمان تبلیغات اسلامی در پرتابل های شهری و فضای مجازی به اجرا درآمد.

معاون شهردار تهران، تقدیر از خانواده شهدای پرستار مدافع سلامت را از دیگر ویژه برنامه این هفته عنوان کرد و ضمن قدردانی از زحمات بی دریغ، ایثار و فعالیت های طاقت فرسای این فرشتگان سپیدپوش و پاسداران حریم سلامت در ایام سخت شیوع ویروس کرونا افزود: روزهایی که جامعه درگیر ویروس کرونا از پرستاران به عنوان مدافع خط اول ارائه خدمات سلامت به شهروندان تاکنون همه مخاطرات با قبول همه مخاطرات نقش ویژه‌ای را در ارتقای سلامت شهروندان ایفا می کند و با رشادت و از خودگذشتگی فرشتگان سفید پوش تاکنون یک صد شهید مدافع سلامت را از حوزه پرستاری تقدیم جامعه کرده است.

وی، دوری از خانواده، کار در شرایط پر خطر را از جمله مشکلات این عزیزان در شرایط حاضر دانست که پرستاران با تأسی از حضرت زینب (س) با صبر و بردباری به خوبی بر این مشکلات غلبه کرده است. بی گمان فداکاری و جانبازی شما عزیزان از خاطرمردمان قدرشناس و نخواهد رفت.

جوادی یگانه افزود: همچنین یاد و خاطره ۲۳ پرستار مدافع سلامت به نام های رامین عزیزی فر، مولود السادات جعفری، احمد داستانی، شهروز کریمیان، رضا فتحعلی، شیرین صفوی، مهدی رجبی، حسن علی مرادی، سیدمصطفی قریشی، محمدرضا دارینی، زهرا بی آزار، مسلم سهیلی فرد، رضا گرجی، علی صفرلو، مهناز صالحی نیکو، محبوبه خداوردی، فریبرز زندی، کامران بیات، نوراحمد محمدی، فرحناز چاووشی، محمدحسین روشنفر، فرحناز حسنی آذر، عزیز شریف زاده را گرامی داشت.

وی افزود: علاوه بر آن چاپ و اکران طرح گرافیکی گرامیداشت روز پرستار توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران رو عرشه پل ، بیلبورد ، پرتابل شهری، تلویزیون های شهری سطح تهران صورت گرفت.

جوادی یگانه، از دیگر برنامه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی هفته پرستار به مواردی چون اکران طرح گرافیکی و تولیدات محتوایی از طریق فضاهای اطلاع رسانی و مانیتورهای ایستگاه های متروی شهری، درج شعار روز پرستار بر روی قبوض فروش کالای فروشگاه های شهروند و میادین میوه و تره بار سطح شهر، درج شعار روز پرستار بر روی تابلوهای نوشتاری LED اتوبوسها، پخش خبری برنامه های روز پرستار در رادیو تاکسی اشاره کرد.

وی، هدف از اجرای این برنامه ها را پاسداشت ولادت حضرت زینب (سلام الله علیها) و روز پرستار، گرامیداشت یاد و خاطره پرستاران مدافع سلامت، تقدیر و تجلیل از زحمات جامعه پرستاری شهر تهران برشمرد.

به گفته جوادی یگانه، این برنامه ها با جلب مشارکت سازمان های دولتی و غیردولتی همچون سازمان نظام پرستاری کشور دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی مناطق ۲۲گانه و سایر واحدهای تابعه شهرداری تهران اجرا شد