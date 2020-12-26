طراحی و تولید نانو ماسک و نانو پوشش ضدویروس در اراک

مهدی رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نانو پوشش ضدویروس در حوزه پیشگیری از انتقال انواع ویروس‌ها مبتنی بر فرایند فوتوکاتالیز کار می‌کند. فرایند فوتوکاتالیز یک فرایند اکسایش پیشرفته است که در حضور یا حتی عدم حضوراشعه فرابنفش مواد آلی را تخریب می‌کند.

وی با بیان اینکه ویروس کووید ۱۹ غشای خارجی اش یک لایه چربی یا لیپید است گفت: ابعاد این نانو ذرات که در این پوشش وجود دارند بین ۱۰ تا ۳۰ نانومتر هستند و ویروسی که در هوا معلق است از طریق تنفس به راه‌های هوایی نفوذ پیدا می‌کند و در اثر برخورد با ذرات نانو و فرایند فوتوکاتالیز که باعث ازبین رفتن غشای لیپیدی می‌شود، غیرفعال می‌شود و ازبین می‌رود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی افزود: مدت زمان استفاده از نانوماسک قابل شستشو، در حدود ۳۰ روز است که این مدت به شرط سالم ماندن ظاهر ماسک می‌تواند بیشتر هم باشد.

نانو پوشش ضدویروس با اثر و ماندگاری طولانی مدت

رئوفی در ادامه گفت: تولید دیگر ما یک پوشش است که برای سطوحی مثل موبایل و تبلت و میز و دیوار و سطوح وسایل نقلیه در مکان‌های عمومی پرتردد، بیمارستانها و رستوران‌ها استفاده می‌شود. این نانو پوشش برخلاف مواد ضدعفونی کننده رایج که حاوی کلر هستند اثر و ماندگاری طولانی مدت دارد.

وی تصریح کرد: این نانو پوشش دارای دو نوع است. نوع اول که ماندگاری بیش از سه روز دارد و برای استفاده بر روی البسه مناسب است و نوع دیگر که ماندگاری سه ساله دارد در مکان‌های پرتردد استفاده می‌شود.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان مرکزی بیان کرد: این محصولات زیر نظر دو شرکت دانش بنیان ساخته شده که دارای مجوز سیب سلامت از وزارت بهداشت و درمان است و در حال تواید و عرضه به بازار است.