به گزارش خبرنگار مهر، مستند سه قسمتی «بغداد ۰۱:۲۰» محصول شبکه هیسپان تی وی به کارگردانی روح الله محقق ضمن واکاوی ترور شهید حاج قاسم سلیمانی توسط آمریکا به بررسی شخصیت و زندگی وی می پردازد.

این مستند نگاهی دارد به دستاوردهای حاج قاسم سلیمانی در سال های اخیر و تاثیر حضور وی در برقراری ثبات و امنیت در منطقه و همچنین از نقطه‌نظرات کارشناسان و افراد نزدیک به شهید سلیمانی در تبیین جایگاه او استفاده خواهد شد. مستند «بغداد ۰۱:۲۰» از ۱۷ دی روی آنتن می رود.

هیسپان تی وی همچنین مستند «ساعت آخر» محصول شبکه العالم را که به نحوه شهادت حاج قاسم سلیمانی و نقش و جایگاه این سرباز اسلام در مبارزه با گروه های تروریستی می پردازد، در تاریخ ۱۶ و ۱۷ دی برای مخاطبان اسپانیایی زبان پخش خواهد کرد.

از دیگر مستندهایی که هیسپان تی وی به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی دوبله و تدارک دیده است، می توان به «سوتک»، «قایق ها در دشت» و «وفای همسایه» محصول شبکه مستند و «سلفی با ابومهدی» محصول موسسه هنری و رسانه ای اوج اشاره کرد.

برنامه های هفتگی این شبکه نیز همانند «ایران»، «فراسکو»، «دتراس د لا راسون»، «چرایی خبرها» و «ده دقیقه» ضمن مروری به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی، به واکاوی ابعاد شخصیتی و عملیاتی وی می پردازند و یاد و خاطره این سردار قهرمان ایرانی را گرامی می دارند.

برنامه «سینمای ایران» نیز در اولین قسمت خود در ۱۲ دی به بررسی فیلم «به وقت شام» و نقش سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مبارزه با داعش و دیگر گروه های تروریستی خواهد پرداخت. در این برنامه با محمد خزاعی، تهیه‌کننده این فیلم گفتگو خواهد شد.

برنامه «حبیب» تولید شبکه سه سیما با اجرای نادر طالب زاده نیز که به بررسی زندگی و زمانه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در دوران دفاع مقدس می پردازد، با زبانگردانی اسپانیایی از این شبکه پخش خواهد شد.

همچنین ۱۴ کلیپ تهیه‌شده از بنیاد حاج قاسم سلیمانی به همراهی ۶ کلیپ تولیدی هیسپان تی وی در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی روی آنتن می رود. مصاحبه هایی نیز با برخی از کارشناسان مطرح آرژانتینی و ونزوئلایی درخصوص علل محبوبیت سردار سلیمانی، اهداف آمریکا از به شهادت رساندن این شهید و تاثیر فعالیت های شهید سلیمانی در منطقه و جهان صورت گرفته است که در این ایام برای مخاطبان هیسپان تی وی در سراسر دنیا پخش خواهد شد.