تولید سریال شهید سلیمانی تا سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، میثم مرادی مدیر شبکه یک سیما که پیگیری عملیات رسانهای و همکاری با مکتب حاج قاسم را برعهده داشت، درباره تدارکات صورتگرفته برای ششمین سالگرد سردار سلیمانی توضیح داد: ما در چهار محورِ تبیین شخصیت حاج قاسم و پیوند آن با سیره ائمه معصومین (ع)، جهانیسازی شخصیت این شهید، نسبت سردار با منطقه و شاخصههای قهرمانی وی تولید محتواها را پیش بردیم و تمام شبکههای سراسری، استانی و برونمرزی در معاونت سیماوصدا این عملیات رسانهای را همراهی کردند.
مرادی اضافه کرد: برای سالگرد شهید سلیمانی ۱۶ عنوان فعالیت مدنظر قرار داشت که شامل پوشش رویدادهای مردمی در سراسر کشور، پخش چندین مستند، برنامههای گفتگومحور متعدد، پویش کاشت درخت با عنوان «به نیت حاج قاسم» و … میشد. در مصلای تهران و میدانها و مراکز استانها مراسم و آئینهای زندهای نیز برگزار شد. این برنامهها در هر کدام از شبکهها بهمناسبت سالگرد شهادت سردار سلیمانی متناسب با اقتضائات هر شبکه، تولیدی و برخی انعطافی بودند.
مدیر شبکه یک سیما از همکاری دفتر فیلمنامه برای تولید آثار نمایشی درباره شهید سلیمانی گفت: هفت عنوان طرح فیلمنامه در دفتر فیلمنامه در مرحله تولید و نگارش نهایی هستند و قرار است تولیدات نمایشی بیشتری با محوریت حاج قاسم روانه آنتن شود. همچنین تا سال بعد سیمافیلم سریالی درباره این شهید سرافراز تولید میکند.
