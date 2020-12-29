عامل جدایی سرمربی بیرانوند از تیم فوتبال آنتورپ مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوان لکو سرمربی سابق تیم فوتبال آنتورپ با باشگاه شانگهای SIPG به توافق رسیده است و به زودی هدایت این تیم چینی را بر عهده می‌گیرد.

روزنامه «Het Laatste Nieuws» خبر داد لکو هشت برابر دستمزدی که در آنتورپ می‌گرفت، در تیم شانگهای می‌گیرد. طبق اعلام این روزنامه، قرارداد لکو با شانگهای ۵ میلیون یورو خالص برای دو سال است. لکو به همین دلیل نتوانست این پیشنهاد را رد کند.

شانگهای SIPG قصد داشت یکبار «کریستیانو رونالدو» پرتغالی را با مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو از رئال مادرید به خدمت بگیرد و این بازیکن می‌توانست به تنهایی سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون یورو درآمد داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله جدایی لکو از آنتورپ با توجه به چالشی که وی با علیرضا بیرانوند دروازه بان ایرانی این تیم داشته، قابل توجه است. بیرانوند بعد از ماه‌ها نیمکت نشینی در آنتورپ، سرانجام در بازی با تاتنهام انگلیس و کلاب بروژ بلژیک درون دروازه تیمش قرار گرفت. اما در پایان بازی با کلاب بروژ، ایوان لکو در اظهاراتی عجیب اعلام کرد از اینکه بیرانوند را درون دروازه گذاشته، پشیمان است!