به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، دور رفت لیگ برتر آبهای آرام در دو بخش آقایان و بانوان در دریاچه آزادی برگزار میشود. مسابقات بخش آقایان در مرحله اول و دوم صبح و بعدازظهر ۱۵ دیماه و مسابقات بانوان در مرحله اول و دوم صبح و بعدازظهر ۱۶ دیماه برگزار خواهد شد.
مواد مسابقات در بخش آقایان کایاک و کانو یک نفره ۱۰۰۰ متر، کایاک و کانو یک نفره ۵۰۰ متر و مسابقه امدادی ۴ در ۲۰۰ متر، مسابقات در بخش بانوان کایاک و کانو یک نفره ۵۰۰ متر، کایاک و کانو یک نفره ۲۰۰ متر و مسابقه امدادی ۴ در ۲۰۰ متر برگزار میشود.
جلسه هماهنگی فنی مسئولین لیگ با مدیران باشگاهها و قرعه کشی لاینها رأس ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۳ دیماه برگزار میشود.
بر اساس اعلام مسئولین برگزاری لیگ، مسابقات با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی برگزار میشود و کلیه افراد شرکت کننده اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست ملزم به ارائه تست PCR میباشند.
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