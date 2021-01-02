به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، دور رفت لیگ برتر آب‌های آرام در دو بخش آقایان و بانوان در دریاچه آزادی برگزار می‌شود. مسابقات بخش آقایان در مرحله اول و دوم صبح و بعدازظهر ۱۵ دی‌ماه و مسابقات بانوان در مرحله اول و دوم صبح و بعدازظهر ۱۶ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

مواد مسابقات در بخش آقایان کایاک و کانو یک نفره ۱۰۰۰ متر، کایاک و کانو یک نفره ۵۰۰ متر و مسابقه امدادی ۴ در ۲۰۰ متر، مسابقات در بخش بانوان کایاک و کانو یک نفره ۵۰۰ متر، کایاک و کانو یک نفره ۲۰۰ متر و مسابقه امدادی ۴ در ۲۰۰ متر برگزار می‌شود.

جلسه هماهنگی فنی مسئولین لیگ با مدیران باشگاه‌ها و قرعه کشی لاین‌ها رأس ساعت ۱۱ روز شنبه ۱۳ دی‌ماه برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام مسئولین برگزاری لیگ، مسابقات با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار می‌شود و کلیه افراد شرکت کننده اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست ملزم به ارائه تست PCR می‌باشند.