به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین شیما زرآبادی‌پور اظهار کرد: طبق مصوبه ستاد معاینه فنی شهرستان قزوین مقرر شد با توجه به وقوع پدیده وارونگی هوا، به مناسبت ۲۹ دی‌ماه روز هوای پاک و در راستای همکاری با اداره‌کل محیط زیست، طرح تشدید کنترل معاینه فنی خودروها و اعمال قانون خودروهای فاقد برگه معاینه فنی، با همکاری پلیس راهور و شهرداری قزوین از ۲۰ دی‌ماه تا ۱۵ بهمن‌ماه اجرا شود.

او افزود: اتصال دوربین‌های پلاک‌خوانِ نصب شده در سطح شهر به سامانه سیمفا (سامانه معاینه فنی ایران)، به منظور شناسایی پلاک خودروهای فاقد معاینه فنی، در حال پیگیری است.

زرآبادی‌پور تصریح کرد: امسال نیز در روز ۲۹ دی به مناسبت روز هوای پاک، معاینه فنی خودروهای مراجعه‌کننده به مرکز معاینه فنی خودرو شهید رجایی شهرداری قزوین به صورت نیم‌بها انجام می‌شود.

سرپرست معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری قزوین ادامه داد: همچنین شهروندان در صورت تمایل می‌توانند با مراجعه به پرتال مرکز معاینه فنی خودرو شهید رجایی شهرداری به نشانی https://rajaeionlineres.qazvin.ir/ نسبت به نوبت‌گیری آنلاین اقدام کنند.