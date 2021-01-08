سردار سلیمانی طعم تلخ شکست در عراق و ایران را به آمریکا چشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «مبارکه البراهمی» یکی از رهبران حزب جریان مردمی تونس اعلام کرد که عملیات هدف قرار دادن سردار شهید قاسم سلیمانی در راستای ایجاد یأس و ناامیدی در محور مقاومت و متزلزل کردن آن صورت گرفت.

وی افزود: دلیل اینکه آمریکا، سردار سلیمانی و همراهانش را ترور کرد این بود که آنها طعم تلخ شکست در عراق و ایران را به واشنگتن چشانده بودند.

البراهمی همچنین گفت: شهید سلیمانی محور مقاومت را تقویت کرد و ایران حامی گروه های مقاومت به شمار می رود.

البراهمی تاکید کرد: با گذشت یک سال از این ترور بزدلانه، مقاومت همچنان ابزارهای خود را برای مقابله با استکبار و مزدوران عربی آن، ارتقا می‌بخشد.

در همین خصوص، «احمد الکحلاوی» رئیس نهاد مقاومت در برابر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در تونس اعلام کرد: شهید سلیمانی، در مبارزه با تروریست‌ها و جلوگیری از نفوذ آنان برای بر هم زدن امنیت منطقه، نقش مهمی ایفا کرد.

وی به جایگاه والای شهید سلیمانی در میان مردم تونس و کشورهای عربی به خاطر نقش قهرمانانه او در حمایت از مسئله فلسطین اشاره کرد.