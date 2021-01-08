پخش رونمایی کتاب «آشوب در کاخ سفید» از رادیو فرهنگ‌

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، مراسم رونمایی از کتاب «آشوب در کاخ سفید» نوشته جان بولتون از رادیو فرهنگ به طور مستقیم پخش میشود.
این کتاب در ۲۰۰ صفحه توسط نشر صاد منتشر شده است و در معرفی ناشر از کتاب «آشوب در کاخ سفید» عنوان شده است: این کتاب در مقایسه با سایر موارد مشابه در بازار ۲ ویژگی بارز دارد؛ اول اینکه حجم اثر کمتر از سایر ترجمهها است. تمرکز عمده «آشوب در کاخ سفید» ارائه ترجمهای منسجم از موضوعاتی است که برای ایرانیان مهم است یا در اخبار بدانها برخورد کردهاند، مانند خروج آمریکا از برجام، برخورد آمریکا با فعالیتهای ایران در منطقه، سفر شینزو آبه به ایران و ماجراهای پشتپرده آن، حضور ایران در سوریه و واکنش روسیه و آمریکا به آن، تلاش ترامپ برای دیدار با ظریف در بیاریتس، مساله قتل خاشقچی، رابطه آمریکا با کره شمالی و رهبر چین، ماجرای اوکراین که منجر به استیضاح ترامپ شد.
این رونمایی شنبه ۲۰ دی ماه ساعت ۱۵ از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز پخش میشود.
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