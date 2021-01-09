چرا دانش بنیانها نمی توانند به رفع آلودگی هوا کمک کنند

دکتر اسماعیل قادری فر در خصوص اهمیت موضوع آلودگی هوا و رفع این مشکل توسط شرکتهای دانش بنیان، استارتاپها و حوزههای فناور به خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع آلودگی هوا و ورود دانش بنیانها به این حوزه، یکی از حلقههای مفقوده در حوزه نوآوری به شمار میرود.
رئیس مرکز فناوریهای راهبری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه از یک طرف با معضل روز افزون افزایش آلایندههای زیست محیطی مواجه هستیم و از طرف دیگر فرصتها برای ورود شرکتهای دانش بنیان به این عرصه همواره وجود داشته است، بیان کرد: اما همانطور که شاهد هستیم حلقههای اتصال بین این فناوران و دستگاههای مسئول و متولی به خوبی تشکیل نشده است.
قادری فر با تاکید بر اینکه دستگاههای متولی و اجرایی به نوعی وظایف خود را به دیگران پاسکاری میکنند، گفت: ما هم هنوز در حوزه شرکتهای دانش بنیان نتوانستیم انسجام و تمرکزی به وجود بیاوریم تا به عنوان مثال شرکتهای دانش بنیان در حوزه آلودگی هوا ورود پیدا کنند.
وی با تاکید بر اهمیت ورود خودروهای برقی و برقی سازی وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلتها گفت: گزارشها گواه بر این است که موتورسیکلتها سهم بسیار زیادی در آلایندگیهای شهر تهران دارند اما هنوز به صورت جدی به این عرصه ورود نشده که بتوان از موتورسیکلتهای برقی استفاده کرد.
به گفته وی، شاید یکی از دلایل عدم توفیق در این عرصه این است که بازارسازی مناسب و مدل کسب و کاری مناسبی را برای شرکتهای دانش بنیان، واحدهای فناور و استارتاپها در این عرصه را تعریف نکردیم؛ ما سعی داریم این کار را انجام دهیم و اگر این اتفاق بیافتد طبیعتاً شرکتها میتواند ظهور و بروز جدی تری در رفع آلودگی هوا داشته باشند.
وی با اشاره به برخی اقدامات در زمینه کاهش آلودگی هوا با فناوری و نوآوری، گفت: در سالهای گذشته برخی اقدامات برای کاهش آلودگی هوا همچون استفاده از کاتالیست های خودرو، بهینه سازی موتورخانهها و… توسط برخی شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها انجام شده و از طریق معاونت علمی هم شاهد حمایتهایی بودهایم.
وی تاکید کرد: اما همانطور که پیداست نگاه فراگیری به این عرصه وجود ندارد از این رو توفیق چندانی در عرصه کاهش آلودگی هوا به واسطه شرکتهای دانش بنیان، استارتاپها و واحدهای فناور حاصل نشده است.
وی اضافه کرد: در هر صورت اقدامات خوبی توسط فناوران انجام گرفته ولی تداوم پیدا نکرده است.
قادری فر با اشاره به دیگر اقداماتی که استارتاپها به آن ورود پیدا کردهاند، گفت: بهینه سازی و ارائه معاینه فنی به موتورخانههای مسکونی یکی از این اقدامات بوده که این موضوع در افزایش غلظت آلاینده خصوصاً در فصول سرد سال تأثیر زیادی دارند؛ این طرح به صورت پایلوت در چند مجتمع در منطقه دو تهران با کمک شهرداری شروع شد تا در حوزه بهینه سازی موتورخانهها معاینه فنی مورد پیگیری قرار بگیرد.
رئیس مرکز فناوریهای راهبردی معاونت علمی با بیان اینکه در واقع پتانسیل حمایت از استارتاپها و دانش بنیانها در حوزه رفع آلودگی هوا وجود دارد، گفت: همانطور که میبینیم این بازار، بازار بزرگی است ولی در صورتی که مدل کسب و کار این حوزه را به خوبی تعریف کنیم.
وی تاکید کرد: اگر بتوان در این حوزه به خوبی عمل کرد و مردم هم خصوصاً در حوزه کاهش مصرف انرژی و گاز به خوبی عمل کنند میتوان امیدوار بود که با یک عزم جدی و جهادی موفقیتی حاصل شود.
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