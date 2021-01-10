معاون وزیر خارجه کره جنوبی عازم تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کی بی اس، «چویی جونگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی برای گفتگو با مقام‌های ایرانی در خصوص نفتکش کشورش که در تنگه هرمز توقیف شد، صبح امروز (یکشنبه) کشورش را به مقصد ایران ترک کرد.

چویی قصد پیوستن به هیأت کره جنوبی را دارد که روز پنجشنبه هفته گذشته برای گفت‌وگو درباره نفتکش توقیف شده در تنگه هرمز وارد تهران شد.

معاون وزیر خارجه کره جنوبی در فرودگاه بین‌المللی «اینچئون» به خبرنگاران گفت که از ایمنی و سلامت خدمه کشتی کره جنوبی اطمینان دارد.

یونهاپ نیز با مخابره این خبر نوشته است: این دیپلمات کره جنوبی قصد دارد ضمن بحث درباره موضوع پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی به واسطه تحریم‌های ایالات متحده، در خصوص آزادی نفتکش و خدمه آن با مقام‌های عالیرتبه وزارت خارجه ایران گفتگو کند.

طبق این گزارش، چویی به خبرنگاران گفت که ایران از کره جنوبی درخواست کرده است که اجازه استفاده از پول‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی را بدهد و به همین منظور قصد دارد در سفر خود به ایران یک بار دیگر، درخواست ایران در این زمینه را بداند و بررسی کند که سئول چه اقداماتی را می‌تواند در زمینه پول‌های بلوکه شده ایران انجام دهد.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز دوشنبه ۱۵ دی‌ماه اعلام کرد یک شناور نفتکش کره جنوبی با نام تجاری «هانکوک چیمی» به دلیل نقض پیاپی قوانین زیست‌محیطی در خلیج فارس توقیف شده است.