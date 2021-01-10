توجه ویژه سازمان بنادر به توسعه بندر لنگه و ارتقای جایگاه آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در نشست هم‌اندیشی بررسی ظرفیت‌های توسعه تجارت دریایی بنادر غرب هرمزگان، اظهار داشت: بندر لنگه؛ یکی از بنادر بسیار فعال، پویا و با بهره‌وری بالا است که در حوزه تجارت دریایی اثرگذار بوده است.

وی تصریح کرد: در شرایطی که تحریم کنندگان ایران؛ تلاش می‌کنند بازرگانی و تجارت کشور دچار محدودیت و انسداد شود، بندر لنگه با حداقل امکانات؛ حداکثر بهره‌وری را در زمینه صادرات غیرنفتی داشته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش صادرات غیرنفتی؛ نتیجه تلاش فعالان اقتصادی است و باید از تک تک آنها تقدیر کرد، گفت: ما به وضعیت موجود بندر لنگه که شرایط مناسبی هم دارد، بسنده نخواهیم کرد و در این راستا؛ توسعه، بهسازی و تجهیز بندر به گونه‌ای رقم خواهد خورد که زمینه رقابت پذیری بندر لنگه افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: با هدف افزایش ظرفیت و بهبود خدمات بندر لنگه؛ طرح جامع توسعه این بندر برای افق ۱۴۰۴ در هیأت عامل سازمان بنادر مصوب شده است.

راستاد افزود: در قالب طرح جامع توسعه بندر لنگه، پیش بینی‌هایی در حوزه‌ای مختلف زیربنایی و تجهیزاتی این بندر صورت گرفته که به عنوان یک سند بالادستی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به آسفالت معابر بندر لنگه در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، اظهار داشت: در این زمینه؛ مطالعاتی صورت گرفته و مجوزهای زیست محیطی آن نیز در شرف اخذ است و تلاش خواهیم کرد مزاحمت‌های ترافیکی ورود و خروج به بندر را برای فضای شهری به حداقل برسانیم.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: مشکلاتی در برخی از بنادر تجاری کشور وجود دارد که توسعه این بنادر در محدوده شهری محصور شده است، از این رو هرجایی که امکان داشته باشد به دنبال دسترسی اختصاصی هستیم و این امر برای بندر لنگه نیز صدق خواهد کرد.

وی به فرصت‌های ایجاد شده برای شناورهای فلزی و اشتغال ملوانان بومی بر روی این شناورها اشاره و اذعان داشت: چنانچه ملوانان؛ گواهینامه شناورهای چوبی دارند، برای ادامه فعالیت، آن را تبدیل به شناورهای فلزی کنند و قطعاً سازمان بنادر در این زمینه همکاری‌های لازم را دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در رابطه با بهسازی و نوسازی ناوگان سنتی به فلزی، گفت: مصوبه‌ای اخیراً در کمیسیون اقتصاد و متعاقب آن در دولت مطرح شده که به چگونگی این امر می‌پردازد و آنچه مسلم است سازمان بنادر؛ آمادگی هرگونه همکاری در این زمینه را دارد.

وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی؛ آمادگی اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده با حداقل سهم آورده و حداکثر یارانه را به متقاضیان (به شرط سفارش به شناورسازان داخلی) دارد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، احداث اسکله و زون گردشگری را از دیگر اقدامات سازمان بنادر در بنادر غرب استان عنوان کرد و گفت: تلاش خواهیم کرد که در کنار تجارت دریایی، از ظرفیت گردشگری دریایی که برای تحقق آن مطالعات جامعی صورت گرفته است، بهره ببریم.