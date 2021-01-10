تعیین تکلیف وضعیت برگزاری امتحانات دانش آموزان لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، به منظور تعیین تکلیف وضعیت برگزاری امتحانات دانش آموزان مقاطع مختلف جلسه‌ای با حضور معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و معاون سلامت و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش لرستان برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از برنامه‌های آموزش مجازی دانش آموزان در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ارائه شد.

در همین راستا و طی بررسی‌های به عمل آمده در جلسه مصوب شد امتحانات نهایی دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم جامانده از فصل تابستان با توجه به شرایط خاص این گروه از دانش آموزان به صورت حضوری برگزار شود.

این آزمون‌ها در ۳۸ حوزه امتحانی شهرستان‌های مختلف استان برگزار و تا هشتم بهمن ماه ادامه خواهند داشت.

همچنین بازدید و نظارت از این حوزه‌های امتحانی مطابق چک لیست پروتکل‌های بهداشتی در آزمون‌ها، توسط کارشناسان بهداشتی انجام می‌شود.

امتحانات سایر پایه‌های تحصیلی نیز به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.