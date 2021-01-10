به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجید باباخانی ظهر یکشنبه در نشست مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان بوشهر اظهار داشت: به منظور تقویت و گسترش فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی - تبلیغی باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی با تاکید بر لزوم رتبه‌بندی و دسته‌بندی کانون‌های فرهنگی- تبلیغی تأکید کرد: در حوزه کانون‌های فرهنگی باید مراکزی که کارهای شاخص فرهنگی انجام می‌دهند، شناسایی شده و پس از ارتباط و تعامل با آن‌ها مورد رتبه‌بندی و سطح‌بندی قرار بگیرند.

مدیرکل تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به اهمیت تدوین نقشه راه کانون‌های فرهنگی - تبلیغی، بر استفاده از ظرفیت فعالان فرهنگی – تبلیغی استان در پیشبرد فعالیت‌های این تشکل تاکید کرد.

وی بر لزوم تدوین راهبرد برای مجموعه کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان تاکید کرد و افزود: امروز مخاطب ما پیچیده شده و در بمباران فرهنگی - تبلیغی که توسط دشمن صورت می‌گیرد، مسئولیت ما را در ارائه محتوای مناسب برای مبارزه با تهاجم دشمن سنگین‌تر می‌کند.

حجت‌الاسلام باباخانی توجه به زیست‌بوم ویژه هر منطقه و ظرفیت‌شناسی را از عوامل مهم در تدوین راهبرد مدیریت فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: در تدوین راهبرد کانون‌های فرهنگی – تبلیغی توجه به جغرافیای فرهنگی، زیست‌بوم و همچنین ظرفیت‌های هر منطقه، از عوامل مهم برای تشکیل و مدیریت شبکه‌های فرهنگی به شمار می‌آیند.

توانمندسازی کانون‌های فرهنگی – تبلیغی

حجت‌الاسلام سیدعلی‌پناه محمودی نیا، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر نیز خواستار اهتمام بیشتر مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی در تحقق بعد فرهنگی، اجتماعی بیانیه گام دوم انقلاب شد و آمادگی مجموعه تبلیغات اسلامی استان در برقراری تعامل و همراهی با مجمع را اعلام کرد.

سید عبدالجلیل حسینی، رئیس مجمع کانون‌های فرهنگی – تبلیغی استان بوشهر در سخنانی توانمندسازی کانون‌های فرهنگی – تبلیغی ار لحاظ فکری، ارتقا در حوزه تشکیلاتی و تدوین نقشه راه دو ساله مجمع استان را از مهمترین برنامه‌ها و سیاست‌های مجمع عنوان کرد و در ادامه جلسه، سایر اعضای مجمع نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های خود در مورد ارتقا فعالیت‌های مجمع را ارائه دادند.