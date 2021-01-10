به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در گفت‌وگوی زنده با شبکه یک سیما، در خصوص آخرین تصمیم ستاد ملی کرونا در مورد بازگشایی مدارس در مناطق آبی و زرد اظهار کرد: در ستاد ملی کرونا در مورد بازگشایی مدارس پس از بررسی‌های لازم سه تصمیم مجزا گرفته شد.

حاجی میرزایی بابیان تصمیم اول ستاد ملی کرونا گفت: از ابتدای بهمن‌ماه، کادر اداری و اجرایی تمام مدارس کشور به‌استثنای مدارسی که در مناطق قرمز قرار دارند، موظف به حضور در مدارس هستند. مدارس به‌عنوان حلقه‌های ارتباطی بین آموزش‌وپرورش و خانواده‌ها می‌باشند و تنها از طریق برقرار شدن این ارتباط است که می‌توانیم از کیفیت آموزش در کشور مطمئن شویم.

وی آموزش باکیفیت در پایه‌های اول و دوم مقطع ابتدایی را بسیار مهم دانست و عنوان کرد: دومین تصمیم ستاد ملی کرونا در رابطه با نحوه آموزش پایه‌های اول و دوم مقطع ابتدایی بود. آموزش مجازی عملاً برای پایه‌های اول و دوم مقطع ابتدایی، آموزش مناسبی نیست به همین منظور تمام مدارس این دوپایه در شهرهای زرد و آبی به‌صورت حضوری برگزار می‌شوند.

حاجی میرزایی ادامه داد: در مدارسی که دانش آموزان در کلاس‌های درس این دوپایه بالاتر از ۱۰ نفر هستند، لازم است دانش آموزان با برنامه‌ریزی مدیران مدارس، در روزهای هفته توزیع شوند. مدیران دقت کنند تا همه دانش آموزان از آموزش حضوری بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به سومین تصمیم ستاد کرونا در بازگشایی مدارس گفت: در مدارسی که کمتر از ۵۰ نفر دانش‌آموز دارند، تصمیم بر این است که تمام مقاطع به‌صورت حضوری و با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود.

حاجی میرزایی ادامه داد: مهم‌ترین نکته در بازگشایی مدارس، رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و برگزاری کلاس‌های حضوری با تعداد تنها ۱۰ نفر از دانش آموزان است. مدیران مدارس موظف هستند از امروز تا اول بهمن‌ماه در این زمینه برنامه‌ریزی کنند و با آگاه کردن خانواده‌ها، نحوه برگزاری کلاس‌های حضوری را به اطلاع آنان برسانند.