قبل از فروپاشی نهایی باید کابینه لبنان تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وئام وهاب رئیس جریان توحید عربی لبنان اعلام کرد: طرح فرانسه همچنان باقی است و تنها گزینه موجود کنونی است.

وی افزود: تشکیل دولت زمینه را برای کمک ها فراهم می کند. باید قبلاً اینکه فروپاشی نهایی رخ دهد کاری انجام شود و شرایط تشکیل کابینه هموار شد.

از سوی دیگر میشل عون رئیس جمهور لبنان خواستار نشست ویژه شورای عالی دفاع این کشور راس ساعت ۳ بعداز ظهر فردا دوشنبه (به وقت محلی لبنان) برای بررسی اوضاع این کشور شد.

روز پنجشنبه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، میشل عون، رئیس جمهور لبنان، پس از دیدار و رایزنی با جریان‌های مختلف مجلس، سعد حریری را مأمور تشکیل کابینه جدید لبنان کرد. با این تصمیم، وظیفه بسیار دشواری به حریری محول شده است. این سیاستمدار ۵۰ ساله که از سال ۲۰۱۶ رئیس دولت لبنان بود، در ژانویه ۲۰۲۰ زیر فشار افکار عمومی و اعتراضات سراسری علیه فساد و ناکارآمدی، از مقام خود کناره گرفت.

«حسان دیاب»، جانشین حریری، ماه اوت همین سال و پس از انفجار بندر بیروت، استعفا کرد. سپس «مصطفی ادیب»، سفیر سابق لبنان در آلمان مأمور تشکیل کابینه شد؛ اما او نیز چند هفته بعد به دلیل اختلافات و رقابت‌های درون جناحی، از وظیفه تشکیل دولت عذرخواست.

از آن زمان تاکنون توفیقی درباره تشکیل دولت جدید لبنان حاصل نشده است و اختلاف نظر میان میشل عون رئیس جمهور و سعد حریری نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان وجود دارد.