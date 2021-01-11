دلسوزی علامه مصباح یزدی برای هدایت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن اراکی یکشنبه شب در مراسم بزرگداشت آیت‌الله مصباح یزدی در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) با اشاره به اینکه عالمان مرزهای الهی را تشخیص داده و معانی کتاب را برای مردم تفسیر می‌کنند، گفت: عالمان شاهدان بر حق هستند و باید حق را از رفتار و گفتار آن‌ها پی برد و در همه صحنه‌های زندگی راه و برنامه حق به‌وسیله علمای دین ترسیم می‌شود.

وی با بیان اینکه در پیشگاه خدای متعال علما مجموعه‌های حق از باطل را مشخص می‌کنند و شاهدان روز قیامت هستند، افزود: خداوند مردانی دارد که در همه زمان و دوره‌ها حضور دارند و شاهد بر حق هستند و امیرالمؤمنین (ع) آن‌ها را «مردان یاد» می‌داند، چون یاد خدا زندگی‌شان را تشکیل می‌دهد و کار، رفتار، گفتار، نشستن، برخاستن و عبادت آن‌ها برای خداوند است که آیت‌الله مصباح یزدی نیز این‌گونه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه «مردان خدا» نوری دارند که انسان را از گمراهی نجات می‌دهد، بیان کرد: انسان با نگاه به وسیله مردان خدا یاد خداوند می‌افتد و از غفلت دوری می‌کند و آیت‌الله مصباح و علما و بزرگان دین این‌گونه هستند و محضر آن‌ها محضر یاد و تقوا است و عالمان بزرگ از گمراهی مردم دردشان می‌آید و گاهی فریاد برمی‌آورند و گاهی گریه و اشک می‌ریزند و تلاش می‌کنند تا راه برای مردم باز شده و به راه راست بیایند.

وی با اشاره به نادرست بودن تفکر برخی درباره اینکه نمی‌شود مردم را به زور به بهشت فرستاد، افزود: این افراد دغدغه دین و اسلام را ندارند و کاری به مردم نداشته و دغدغه مند نیستند، اما انسان‌های الهی و بیدار و علمای بصیر و فقیهان درد جامعه دردشان است و جریان‌های گمراه‌کننده برایشان دردآور است و نمی‌توانند در برابر این جریانات ساکت بنشیند و آرام بگیرند.

آیت الله اراکی با بیان اینکه گوشه نشینی امیرالمؤمنین (ع) یعنی گوشه‌نشینی همه حق، کامیابی، خیر و فضیلت بشر گفت: حضرت زهرا (س) پس از رحلت رسول خدا درد بسیار بزرگی داشت که میخ در و آتش‌خانه بود، اما آنچه حضرت زهرا (س) را از پا انداخت، این بود که مشاهده کرد امیرالمؤمنین (س) گوشه‌نشین شده و حق امام (ع) را خورده‌اند.

وی در پایان افزود: حضرت صدیقه زهرا (س) زنگ خطر را به صدا درآوردند و فرمودند که شما می‌دانید با کاری که انجام دادید، اسلام و قرآن و فضیلت را به زاویه بردید و نمی‌دانید چه بلایی سرخود آوردید.