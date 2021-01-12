به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی فرهنگی ایران در تونس از انتشار یک کتاب و یک رخداد کتابخوانی در این کشور خبر داده است. بر اساس گزارش ارسالی این رایزنی اخیراً جامعه علوم و ادبیات و هنر تونس «بیت الحکمه» کتاب «سخنرانی‌های بیت الحکمه ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰» را منتشر کرده است که بیانگر توجه این مرکز به حوزه‌های معرفتی مختلف به ویژه پژوهش‌های علمی جدید و سبک‌های فکری مختلف به صورت همگام با تحولات در تمامی حوزه‌های اندیشه‌ای، و نوآوری در یک چارچوب علمی است.

این کتاب جمعی، رابطه تنگاتنگ تمامی اشکال توسعه و سرمایه‌گذاری در علم و فناوری‌های جدید را با توجه به ناممکن بودن هرگونه دستاورد اقتصادی، تربیتی، سیاسی یا زیست محیطی در سایه عدم وجود مقومات جامعه دانش مشخص می‌کند و در بردارنده مقداری از رصد پژوهش‌های پزشکی و بیولوژیک در زمینه بیماری سرطان است.

این کتاب همچنین شامل مطالعاتی درباره توجه جنبش آگاهی‌بخش اروپایی به مغرب عربی و تاریخ تراژدیک حقیقت به علاوه مجموعه پژوهش‌هایی درباره روش‌های هنری و ادبی انتقال پیام در میراث عربی و مفهوم علم کلام بین فرهنگ نقلی محافظه‌کارانه و رویکرد تجدیدپذیر عقلی تا کثرت‌گرایی در مفهوم است.

شرکت ۱۸ کتابخانه عمومی در مسابقه ملی مطالعه بن عروس

خبر دیگر ارسالی از رایزنی فرهنگی ایران در تونس به مسابقات ملی کتابخوانی این کشور اختصاص دارد. بنا بر این خبر همه کتابخانه‌های عمومی داخلی استان بن عروس که تعداد آنها به ۱۸ می‌رسد، از جمله کتابخانه‌های سیار، در مسابقات ملی مطالعه شرکت کردند. خانم فتحیه شعبان، دبیر کتابخانه منطقه‌ای غرب تونس توضیح داد که در این مسابقه، مطالعه کنندگان به ۶ گروه سنی مختلف اعم از کودکان، جوانان و کهنسالان (از ۶ سال تا ۳۰ سال و بالاتر) تقسیم شده و حدود ۳ هزار مجوز مطالعه با رنگ‌های متفاوت بر اساس گروه سنی آنان برایشان صادر شده است تا بتوانند در این مسابقه شرکت کنند. خانم شعبان بیان داشت که هر گروه سنی، باید تعداد مشخصی کتاب را در طول ماه مطالعه کند.

وی در توضیحات بیشتر گفت که یک کمیته به صورت ماهانه، برای ارزیابی خلاصه‌های تهیه شده توسط خوانندگان در گروه‌های سنی مختلف و مشخص کردن میزان تعامل آنها با کتاب و فهمشان از آنچه که مطالعه کرده‌اند و نیز مشخص کردن نوع مطالعه اعم از «سطحی، عمیق یا انتقادی» با کتابخانه‌های عمومی در ارتباطند و علاوه بر آن، سؤالاتی شفاهی را از مطالعه کنندگان می‌پرسند.

دبیر کتابخانه‌های غرب تونس با توجه به اهمیت این رویداد ملی سراسری که توسط اداره مطالعه عمومی در وزارت امور فرهنگی تنظیم شده است، از دو وزارتخانه تربیت و زنان خواست تا در تلاش‌هایی که برای معرفی این مسابقه انجام می‌شود، نقش فعال‌تری داشته باشند، به ویژه اینکه مسابقات نهایی با حضور ۶۰ نامزد از هر استان برگزار و جوایز ارزشمندی نیز به افراد برتر اهدا خواهد شد.