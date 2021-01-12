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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۲۵

شنبه ۲۷ دی ماه

محفل شعر فاطمی در جشنواره شعر فجر برگزار می‌شود

محفل شعر فاطمی در جشنواره شعر فجر برگزار می‌شود

همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا (س) محفل شعر فاطمی پانزدهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر با شعرخوانی شاعران، (شنبه ۲۷ دی ماه ) در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه ایام فاطمیه، محفل شعر فاطمی پانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر، شنبه ۲۷ دی ماه با حضور شاعران آئینی کشور در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود.

در این محفل علی انسانی، محمدعلی مجاهدی، احد ده بزرگی، جواد محقق، فریبا یوسفی، فاطمه طارمی، مصطفی محدثی خراسانی، اکبر میرجعفری، عارفه دهقانی، فاطمه نانی زاد، نفیسه سادات موسوی، عبدالرحیم سعیدی راد، اعظم سعادتمند و محمدجواد آسمان شعر می‌خوانند.

در این آئین، ایوب دهقانکار مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، مریم جلالی دبیر علمی و مصطفی راضی جلالی دبیر اجرایی جشنواره شعر فجر حضور دارند.

محفل شعر فاطمی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر، شنبه ۲۷ دی ماه ساعت ۱۵ در سالن زنده یاد عاشوری خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند این محفل شعر خوانی را به صورت زنده از طریق آپارات خانه کتاب و ادبیات ایران به نشانی aparat.com/khaneketab دنبال کنند.

کد مطلب 5120370

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