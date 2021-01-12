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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۳:۳۱

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:

صداقت عنصر اصلی شکل‌گیری اعتماد عمومی است

صداقت عنصر اصلی شکل‌گیری اعتماد عمومی است

قزوین- نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: اعتماد عمومی یک ثمره از شجره طیبه سرمایه اجتماعی است و صداقت عنصر اصلی شکل‌گیری اعتماد عمومی است.

به گزارش مهر آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین که ظهر سه شنبه با محور سرمایه‌های اجتماعی درسالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بررسی و رصد وضعیت سرمایه‌های اجتماعی، ذیل فرهنگ عمومی گامی ارزشمند و مهم است و می‌باید با مطالعه و رصد، جایگاه استان را مشخص کرده و چشم‌انداز آینده را ترسیم نمائیم.

وی تصریح کرد: لازم است در تمام عرصه‌ها، رویکرد ملی و بومی در پیش بگیریم و چارچوبی مشخص داشته باشیم. در عرصه سرمایه‌های اجتماعی نیز چه در عرصه مفاهیم اصلی، چارچوب نظری و چه در ترسیم چشم‌اندازها و اجرای راهکارهای تقویت کننده سرمایه‌های اجتماعی می‌باید رویکرد ملی و استانی در پیش بگیریم.

امام جمعه قزوین در ادامه با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی یک ثمره مهم از شجره طیبه سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی یک ثمره از شجره طیبه سرمایه اجتماعی است و صداقت عنصر اصلی شکل‌گیری اعتماد عمومی است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه بی‌صداقتی اعتماد عمومی را دچار آسیب می‌کند، بیان کرد: امام علی (ع) فرموده اگر می‌خواهید به جایی برسید، راه آن صداقت است و مسیری غیر صداقت، بی‌راهه محسوب شده و کسانی که کوته فکر هستند به حیله و نیرنگ اقدام می‌کنند و این عناصر نامطلوب سرمایه‌های اجتماعی را به نابودی می‌کشاند.

وی مساجد را مراکز تقویت سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: مساجد، هیئات مذهبی، مراکز و اجتماعات دینی به عنوان مهمترین مراکز ارتقا دهنده سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: در مسیر تقویت سرمایه‌های اجتماعی، کرامت حرف اول را می‌زند و اگر می‌خواهیم سرمایه‌های اجتماعی جایگاه والایی پیدا کند، می‌باید در پی تقویت کرامت که بسیار مورد تأکید خدای متعال است، باشیم. باید ببینیم آیا فرصت رشد و نمو در همه بخش‌های کشور دیده می‌شود و آموزش و ارائه خدمات ما همراه با کرامت است یا خیر؟!
 

کد مطلب 5120454

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