به گزارش مهر آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان قزوین که ظهر سه شنبه با محور سرمایه‌های اجتماعی درسالن شهید امامی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: بررسی و رصد وضعیت سرمایه‌های اجتماعی، ذیل فرهنگ عمومی گامی ارزشمند و مهم است و می‌باید با مطالعه و رصد، جایگاه استان را مشخص کرده و چشم‌انداز آینده را ترسیم نمائیم.

وی تصریح کرد: لازم است در تمام عرصه‌ها، رویکرد ملی و بومی در پیش بگیریم و چارچوبی مشخص داشته باشیم. در عرصه سرمایه‌های اجتماعی نیز چه در عرصه مفاهیم اصلی، چارچوب نظری و چه در ترسیم چشم‌اندازها و اجرای راهکارهای تقویت کننده سرمایه‌های اجتماعی می‌باید رویکرد ملی و استانی در پیش بگیریم.

امام جمعه قزوین در ادامه با تأکید بر اینکه اعتماد عمومی یک ثمره مهم از شجره طیبه سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی یک ثمره از شجره طیبه سرمایه اجتماعی است و صداقت عنصر اصلی شکل‌گیری اعتماد عمومی است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با بیان اینکه بی‌صداقتی اعتماد عمومی را دچار آسیب می‌کند، بیان کرد: امام علی (ع) فرموده اگر می‌خواهید به جایی برسید، راه آن صداقت است و مسیری غیر صداقت، بی‌راهه محسوب شده و کسانی که کوته فکر هستند به حیله و نیرنگ اقدام می‌کنند و این عناصر نامطلوب سرمایه‌های اجتماعی را به نابودی می‌کشاند.

وی مساجد را مراکز تقویت سرمایه‌های اجتماعی عنوان کرد و افزود: مساجد، هیئات مذهبی، مراکز و اجتماعات دینی به عنوان مهمترین مراکز ارتقا دهنده سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.

آیت‌الله عابدینی عنوان کرد: در مسیر تقویت سرمایه‌های اجتماعی، کرامت حرف اول را می‌زند و اگر می‌خواهیم سرمایه‌های اجتماعی جایگاه والایی پیدا کند، می‌باید در پی تقویت کرامت که بسیار مورد تأکید خدای متعال است، باشیم. باید ببینیم آیا فرصت رشد و نمو در همه بخش‌های کشور دیده می‌شود و آموزش و ارائه خدمات ما همراه با کرامت است یا خیر؟!

