به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دومین جشنواره، دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان، دومین جشنواره ملی عکس آیات را با عنوان «قرآن، معنای زندگی» در دو بخش ملی (عکس، عکس نوشت، ویژه) و استانی، با هدف آشنایی بیشتر جامعه ایران زمین به مفهوم «قرآن» به عنوان یک راهکار و مسیر عبور در همه زمینه ‫ها و جوانب برای زندگی بهتر و سالم در بهمن ماه ۱۳۹۹ به صورت مجازی برگزار می‌کند. لذا از کلیه علاقمندان و هنرمندان دعوت می‌کند با شرکت در این رویداد بزرگ ملی همراه و همیار ما باشند.

محورهای جشنواره

۱- معنویت و عرفان عملی با فرهنگ قرآن و عترت برای زندگی بهتر

۲- ایثار اجتماعی، روزنه عشق به همنوع با توجه به تأکید قرآن بر بخشش و کمک به یکدیگر

۳- زندگی سالم با توجه به آیات قرآن در تکریم خانواده

۴- مراسم و اعیاد مذهبی، اعیاد قرآنی و عترتی

۵- فضاهای اسلامی (مساجد، امامزاده‌ها، تکایا) مرتبط با آیین‫ها و مناسبت‫های مذهبی

اهداف جشنواره

۱- تولید آثار فاخر و ارزشمند در حوزه قرآن و عترت نشر آن در جامعه

۲- ارتقای فرهنگ قرآنی و تاکید بر اهمیت هنرهای قرآنی

۳- شناسایی استعدادهای بالقوه و تبدیل آنها به بالفعل و معرفی آنها در سطح ملی

۴- زمینه سازی برای گسترش آموزه‌های قرآن و عترت در زندگی فردی و اجتماعی

شیوه اجرا

به دلیل بیماری همه گیر کووید ۱۹( کرونا) نمایشگاه آثار منتخب این دوره به صورت مجازی در سایت «جشنواره ملی عکس آیات» برگزار و به تمامی راه یافتگان به جشنواره گواهی شرکت و فایل کتاب دیجیتال این دوره اهدا می‌شود. مراسم اختتامیه در تهران و بر اساس موازین اعلام شده از سوی ستاد کرونا در بهمن ماه اطلاع رسانی و برگزار می‌شود.

بخش‌های جشنواره

الف) بخش ملی: برای تمامی هنرمندان و علاقمندان عکاسی در محورهای جشنواره

۱- عکس: در تمامی محورهای اعلام شده فراخوان

۲- عکس نوشت: دیدگاه برگزار کننده استفاده از عکس و دلنوشته هایی است که تأثیر تصویر را دو چندان می‌کند. این نوشته‌ها الزاماً باید با مضامین قرآنی و یا مذهبی باشد. شرکت کنندگان دقت نمایند گرافیک استفاده شده در عکس نباید آنقدر غالب باشد که از اثر ارسالی از شکل عکس خارج شود.

توجه: استفاده از عکس در این بخش از لحاظ کپی رایت بر عهده ارسال کننده است و برگزار کننده در این مورد هیچ گونه تعهدی ندارد. لذا تاکید می‌گردد که آثار عکاسی در این بخش توسط ارسال کننده تهیه شده باشد.

۳- ویژه: (ایثار اجتماعی، روزنه عشق به همنوع)

در شرایط کنونی که مردم جهان درگیر ویروس کووید ۱۹ هستند و این بیماری تمامی اقتصاد، کسب و کار، شرایط زندگی و … دچار تغییر گردیده و شیوه و روش جدیدی در زندگی آنان پدید آمده است، طبعاً نیازمند «ایثار اجتماعی» افراد جامعه برای عبور از این بحران می‌باشند. این رفتار اجتماعی از نگهداری بیماران تا کمک‌های مادی و معنوی برای رفع نیازهای همنوع و تأثیرات گوناگونی که بر زندگی روزمره مردم ایران زمین گذشته را شامل می‌گردد. برگزار کننده امیدوار است در این برهه زمانی که بسیاری از مردم جامعه با از «خود گذشتگی و عشق به همنوع» راه در این مسیر می‌گذارند، توسط هنرمندان عکاس مستندسازی شده تا برای حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار شود.

ب) بخش استانی: مسجدهای کرمان (الزاماً عکاسان استان کرمان)

در این بخش توجه به معماری، مراسم و اعیاد، نماز در مسجدهای استان کرمان می‌باشد. برگزار کننده انتظار دارد که آثار ارسالی الزاماً در خصوص مسجدهای استان باشد و از ارسال عکس‌های تکایا و یا حسینه ها خودداری نمایند. این مسجدهای غالباً دارای خصوصیت تاریخی و فرهنگی بوده و از ارزش‌های فرهنگی و مذهبی برخوردار باشند.

دبیر جشنواره

محمدرضا علیزاده احمدآبادی

دبیر تخصصی و هنری

مسعود زنده‌روح کرمانی

هیأت داوران

حسن غفاری، ابراهیم سیسان، مهدی جعفری

گاه شمار جشنواره

۱- آغاز ثبت نام: از ۲۰ دیماه ۹۹ ساعت ۸ بامداد

۲- پایان ثبت نام: تا ۱۵ بهمن ماه ۹۹ ساعت ۸ بامداد

۳- انتخاب نهایی آثار: ۲۰ بهمن ماه ۹۹

۴- اطلاع رسانی پذیرفته شدگان جشنواره: ۲۲ بهمن ماه ۹۹

۵- اختتامیه و اهدایی جوایز جشنواره: براساس دستورالعمل‌های ستادملی مقابله با کرونا، متعاقباً اعلام خواهد شد.

۶- افتتاحیه نمایشگاه در سایت : ۲۲بهمن تا۲۲ اسفند ماه ۹۹

جوایز جشنواره

الف) بخش ملی

۱- عکس

نفر اول: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی

نفر دوم: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی

نفر سوم: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۲۰ میلیون ریال جایزه نقدی

تقدیر ۳ نفر: دیپلم افتخار و مبلغ ۱۰ میلیون ریال جایزه نقدی

۲- عکس نوشت

برگزیده ۲ نفر: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی

۳- ویژه

برگزیده ۲ نفر: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی

ب) بخش استانی

برگزیده ۲ نفر: تندیس، دیپلم افتخار و مبلغ ۳۰ میلیون ریال جایزه نقدی

مقررات تخصصی

۱- برگزار کننده توصیه می‫کند که آثار ارسالی مربوط به دو سال اخیر باشد. شایسته است آثاری که در جشنواره‌ها و مسابقات دیگر حائز رتبه شده و یا جایزه گرفته‫اند به این جشنواره ارسال نگردد.

۲- متقاضیان می‌توانند در هر چهار آیتم جشنواره شرکت نمایند، طبعاً آثار ارسالی در آیتم‌ها نمی‫تواند یکسان باشد.

مهم ۱: بخش استانی الزاماً اختصاص به عکاسان استان کرمان دارد.

۳- متقاضیان می‌توانند در هر بخش حداکثر ۷ اثر خود را با حجم حداقل ۳ و حداکثرMB 5 بطوریکه قابلیت چاپ در کتاب را داشته باشد با رعایت مقررات اعلام شده در سایت جشنواره بارگذاری کنند.

۴- شرکت برای همه آزاد و شرکت کنندگان می‌توانند از طریق لینک ثبت نام این سامانه (اینجا کلیک کنید) پس از ثبت نام، آثار خود را برای شرکت بارگذاری نمایند.

۵- عکس‌های ارسالی نباید دارای امضا، پاسبارتو، قاب، تاریخ، لوگو، واتر مارک، حاشیه خطی و یا هرگونه نشانه‌های تصویری دیگر باشند، این موارد توسط دبیرخانه از داوری حذف خواهند گردید.

۶- در «عکس نوشت» مبنای گرافیکی و ارتباط نوشته با تصویر مد نطر برگزار کننده است و ارسال کننده برای زیبایی تصویر می‌تواند از قاب یا پاسپارتو بر اساس طراحی خود استفاده نماید.

مهم ۲: متقاضیان «عکس نوشت» توجه داشته باشند که هر گونه کپی رایت و یا هزینه استفاده از عکس بر عهده خودشان است و برگزار کننده در این مورد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۷- این جشنواره به صورت تک عکس برگزار می‌شود لذا از ارسال مجموعه عکس خودداری فرمایند.

۸- در سه بخش ملی، استانی و ویژه علاوه بر عکس‌های مستند که ماهیت جشنواره ایجاب می‫کند، هرگونه دستکاری و تغییر برای رسیدن به عکس مفهومی تا حدی که بتواند منظور برگزار کننده را تأمین نماید و خارج از مقررات و محورهای جشنواره نباشد آزاد است.

۹- شرکت کنندگان می‌بایست فایل آثار خود را تا روز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۹۹ ساعت ۸ بامداد بر اساس قوانین اعلام شده در سایت بارگذاری نمایند.

۱۰- ارسال اثر این جشنواره به منزله اعلام مالکیت اثر توسط ارسال کننده است. در صورت اثبات خلاف این امر در هر مرحله‌ای، عواقب حقوقی و جزایی آن به عهده شرکت کننده بوده و تصمیم گیری در مورد آن بر عهده دبیرخانه جشنواره است.

۱۱- برگزار کننده حق استفاده از آثار پذیرفته شده جهت استفاده در کاتالوگ، پوستر و اقلام تبلیغی مرتبط را دارد.

۱۲- آثار پذیرفته نشده عودت نمی‌شود و پس از داوری معدوم می‌شود.

۱۳- به کلیه راه یافتگان به جشنواره گواهی شرکت و فایل دیجیتال کتاب از سوی دبیرخانه اهدا می‌شود.

۱۴- اطلاعات فرم ثبت نام و عناوین آثار در تهیه مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از این رو مسئولیت صحت اطلاعات ارسالی بر عهده شرکت کننده است.

دبیرخانه مجازی:

ثبت نام و ارسال اثر، از طریق لینک ثبت‌نام این سامانه (اینجا کلیک کنید) امکان‌پذیر خواهد بود.

سایت جشنواره: www.ayat.farhang.gov.ir

شماره تماس: ۶۱۹۰۵-۰۲۱ داخلی ۴۱۹ شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری

دبیرخانه مرکزی:

کرمان، خیابان شهید کامیاب، خیابان شهید رضوانی نژاد، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبقه ۲، دفتر قرآن و عترت

تلفن: ۳۱۲۲۵۲۷۰-۰۳۴ و ۳۱۲۲۵۲۷۲-۰۳۴