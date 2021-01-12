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۲۳ دی ۱۳۹۹، ۱۷:۳۴

آیت الله اعرافی مطرح کرد؛

رسوخ انگاره‌های غلط درباره افزایش جمعیت در اذهان عمومی

رسوخ انگاره‌های غلط درباره افزایش جمعیت در اذهان عمومی

قم- مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به رسوخ انگاره‌های غلط درباره افزایش جمعیت در اذهان عمومی، گفت: بازشناسی زیرساخت‌های فکری موثر جامعه در رسیدن به بحران جمعیت از ضروری‌ترین کارهای پژوهشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اعرافی ظهر سه‌شنبه در دیدار با اعضای کارگروه جمعیت معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) گفت: اظهار نگرانی نسبت به سلامت جمعیت که با پوشش‌های علمی و در قالب غربالگری مطرح می‌شود، از جمله مسائلی است که از آن با اظهار نگرانی یاد می‌شود و همین موضوع بر بحث کاهش جمعیت دامن زده و بحران شدید و فاجعه بزرگی را در این حوزه ایجاد کرده است.

وی افزود: تربیت و کیفیت‌بخشی به جمعیت و نگرانی‌هایی که در حوزه معیشت و اقتصاد در سطح جهانی و کشوری مطرح می‌گردد، از توجیهات مقابله با افزایش جمعیت است و حتی نگرانی‌های مدیریتی، سیاسی و اجتماعی نیز به مقوله کاهش جمعیت دامن زده و امروز دشمن این مسائل را با تولید مقالات گوناگون به شکل تئوری و نظام مند دنبال می‌کند.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه این انگاره‌ها با اقدامات و تلاش‌های جامعه‌شناسانه‌ای در اذهان عموم رسوخ و تثبیت شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود، بازشناسی زیرساخت‌های فکری جامعه است که سبب تهدید جمعیت و رسیدن به بحرانی جمعیت شده و باید هدفمند و عالمانه در این موضوع ورود کرد.

وی با بیان اینکه تولید محتواهای فرهنگی و تبلیغی و بازتولید گفتمان رایج و مقبول در فضای علمی و دانشگاهی امری ضروری است، افزود: با توجه به کاهش جمعیت، جامعه ما در آینده نیازمند موج آفرینی گفتمانی در بخش نخبگانی و توده مردم است و متأسفانه امروز نظریات غلط و اشتباه کارشناسی شده به پایه‌ای تأثیرگذار در مباحث فقهی تبدیل شده و مجموعه برآمده از دانش دینی و اندیشه حوزوی باید این منظومه بحث را هدف‌گیری کند و ضمن رفع شبهات و حل گره‌ها، زیرسازی‌های مستحکمی را با سرعت فرآوری و عرضه کند.

آیت الله اعرافی ضمن اشاره به ابعاد علمی بحث جمعیت در فضای حوزه گفت: فقه معاصر از عناوین مهم این موضوع محسوب می‌شود و جمعیت و مسئله سقط جنین می‌تواند به عنوان بحثی تخصصی در نظام موضوعات حوزه وارد شود و پایان‌نامه‌ها و مقالاتی تخصصی ناظر به این بحث نیز تدوین و ارائه شوند و نظامات آموزشی و پژوهشی حوزه می‌تواند به مقوله جمعیت از منظرهای مختلف بپردازد.

وی در ادامه افزود: فارغ از تمام اقدامات و فعالیت‌ها، واقعیت در صحنه نوع نگاه پزشک است و باید جریان‌سازی‌ها و بهبود نگاه‌ها بر روی افرادی صورت گیرد که در متن میدان سقط جنین فعال هستند و فعال‌سازی ظرفیت سیاستگذاری و قانون‌گذاری کشور در راستای افزایش جمعیت و ایجاد پشتوانه‌های قانونی ناظر به مسائل پیرامونی، بحث مهمی است که باید مورد توجه ستاد راهبری جمعیت قرار گیرد.

عضو شورای حوزه‌های علمیه اهمیت جریان سازی، توجیه و اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با بدنه درگیر با مسئله سقط جنین را تبیین کرد و گفت: تغییر نوع نگاه عوامل و کنشگران به مسئله سقط و محدودسازی جمعیت که در میان متولیان و بدنه درگیر در مسئله وجود دارد، بسیار مهم است و باید بهبود یابد و این امر نیازمند ارائه طرح‌های مهم راهبردی و عملیاتی است و فعال‌سازی شبکه‌های فرهنگی و مؤثر اجتماعی در راستای افزایش جمعیت، می‌تواند تأثیرات بسزایی را در بهبود نوع نگاه کنشگران عرصه جمعیت ایفا کند.

کد مطلب 5120674

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