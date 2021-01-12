به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اعرافی ظهر سه‌شنبه در دیدار با اعضای کارگروه جمعیت معاونت تبلیغ حوزه‌های علمیه ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) گفت: اظهار نگرانی نسبت به سلامت جمعیت که با پوشش‌های علمی و در قالب غربالگری مطرح می‌شود، از جمله مسائلی است که از آن با اظهار نگرانی یاد می‌شود و همین موضوع بر بحث کاهش جمعیت دامن زده و بحران شدید و فاجعه بزرگی را در این حوزه ایجاد کرده است.

وی افزود: تربیت و کیفیت‌بخشی به جمعیت و نگرانی‌هایی که در حوزه معیشت و اقتصاد در سطح جهانی و کشوری مطرح می‌گردد، از توجیهات مقابله با افزایش جمعیت است و حتی نگرانی‌های مدیریتی، سیاسی و اجتماعی نیز به مقوله کاهش جمعیت دامن زده و امروز دشمن این مسائل را با تولید مقالات گوناگون به شکل تئوری و نظام مند دنبال می‌کند.

مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به اینکه این انگاره‌ها با اقدامات و تلاش‌های جامعه‌شناسانه‌ای در اذهان عموم رسوخ و تثبیت شده است، بیان کرد: یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود، بازشناسی زیرساخت‌های فکری جامعه است که سبب تهدید جمعیت و رسیدن به بحرانی جمعیت شده و باید هدفمند و عالمانه در این موضوع ورود کرد.

وی با بیان اینکه تولید محتواهای فرهنگی و تبلیغی و بازتولید گفتمان رایج و مقبول در فضای علمی و دانشگاهی امری ضروری است، افزود: با توجه به کاهش جمعیت، جامعه ما در آینده نیازمند موج آفرینی گفتمانی در بخش نخبگانی و توده مردم است و متأسفانه امروز نظریات غلط و اشتباه کارشناسی شده به پایه‌ای تأثیرگذار در مباحث فقهی تبدیل شده و مجموعه برآمده از دانش دینی و اندیشه حوزوی باید این منظومه بحث را هدف‌گیری کند و ضمن رفع شبهات و حل گره‌ها، زیرسازی‌های مستحکمی را با سرعت فرآوری و عرضه کند.

آیت الله اعرافی ضمن اشاره به ابعاد علمی بحث جمعیت در فضای حوزه گفت: فقه معاصر از عناوین مهم این موضوع محسوب می‌شود و جمعیت و مسئله سقط جنین می‌تواند به عنوان بحثی تخصصی در نظام موضوعات حوزه وارد شود و پایان‌نامه‌ها و مقالاتی تخصصی ناظر به این بحث نیز تدوین و ارائه شوند و نظامات آموزشی و پژوهشی حوزه می‌تواند به مقوله جمعیت از منظرهای مختلف بپردازد.

وی در ادامه افزود: فارغ از تمام اقدامات و فعالیت‌ها، واقعیت در صحنه نوع نگاه پزشک است و باید جریان‌سازی‌ها و بهبود نگاه‌ها بر روی افرادی صورت گیرد که در متن میدان سقط جنین فعال هستند و فعال‌سازی ظرفیت سیاستگذاری و قانون‌گذاری کشور در راستای افزایش جمعیت و ایجاد پشتوانه‌های قانونی ناظر به مسائل پیرامونی، بحث مهمی است که باید مورد توجه ستاد راهبری جمعیت قرار گیرد.

عضو شورای حوزه‌های علمیه اهمیت جریان سازی، توجیه و اطلاع رسانی و برقراری ارتباط با بدنه درگیر با مسئله سقط جنین را تبیین کرد و گفت: تغییر نوع نگاه عوامل و کنشگران به مسئله سقط و محدودسازی جمعیت که در میان متولیان و بدنه درگیر در مسئله وجود دارد، بسیار مهم است و باید بهبود یابد و این امر نیازمند ارائه طرح‌های مهم راهبردی و عملیاتی است و فعال‌سازی شبکه‌های فرهنگی و مؤثر اجتماعی در راستای افزایش جمعیت، می‌تواند تأثیرات بسزایی را در بهبود نوع نگاه کنشگران عرصه جمعیت ایفا کند.