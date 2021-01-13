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۲۴ دی ۱۳۹۹، ۶:۴۸

مطالعات نشان می دهد؛

تاثیر استرس مادر بر بیمار شدن کودک

تاثیر استرس مادر بر بیمار شدن کودک

محققان دریافتند بین تروما (آسیب روحی) و جهش DNA ارتباط وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه سینسیناتی آمریکا دریافتند استرس بر مادر باردار می‌تواند بر احتمال ابتلای نوزاد به بیماری تأثیر بگذارد.

بر اساس این مطالعه، عوامل روانی-اجتماعی استرس زا مانند عدم حمایت اجتماعی، تنهایی، وضعیت تأهل یا سوگواری، ممکن است بر DNA میتوکندری کودک جهش ایجاد کرده و زمینه ساز بسیاری از بیماری‌ها باشد.

«کلی برونست»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «بسیاری از شرایط از دوران کودکی وجود دارند که با اختلال عملکرد میتوکندری ارتباط دارد از جمله آسم، چاقی، اختلال بیش فعالی و اوتیسم.»

وی در ادامه می‌افزاید: «دوره جنینی و نوزادی به دلیل افزایش رشد در این دوره‌ها، با آسیب پذیری زیادی در مواجهه با محیط زیست همراه است. ما یک شبه دچار آسم یا اختلال بیش فعالی نمی‌شویم. اثرات برنامه نویسی ناشی از محیط زیست با گذشت زمان اتفاق می‌افتد و احتمالاً در حین بارداری در سطح مولکولی و سلولی شروع می‌شود. این تغییرات حالت‌های فیزیولوژیکی تأثیرگذار بر سلامت را تغییر می‌دهند.»

محققان ژنوم میتوکندریایی را توالی بندی کرده و جهش‌ها را در ۳۶۵ نمونه جفت از مادران زایمان کرده در بوستون و شهر نیویورک از سال ۱۸-۲۰۱۳ شناسایی کردند.

زنانی که استرس روانی- اجتماعی بیشتری را تجربه کرده بودند که می‌تواند ناشی از خشونت خانگی، بیماری جسمی یا روحی و مشکلات خانوادگی باشد، در طول زندگی خود در معرض شمار زیادی جهش میتوکندریایی جفت بودند.

کد مطلب 5120795

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