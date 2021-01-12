به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، فریدون عباسی در تشریح جلسه امروز (سه شنبه ۲۳ دی ماه) کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از حضور وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سوالات نمایندگان خبر داد.

نماینده مردم کازورن و کوهچنار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوال مالک شریعتی نماینده تهران از وزیر نفت، گفت: "تشریح برنامه‌های وزارت نفت برای احقاق حقوق ملت ایران در پرونده محکومیت ایران در قرارداد ترکمن گاز، بیان ابعاد فنی، اقتصادی و حقوقی قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان و علل محکومیت ایران در داوری بین المللی" محور سوال آقای شریعتی از وزیر نفت بود.

وی ادامه داد: چند ماه گذشته این سوال از وزیر نفت توسط آقای دهنوی به عنوان نماینده سوال‌کنندگان مطرح شد که این نماینده با دیدن مستندات قرارداد و اجرای آن از پاسخ‌ها قانع شدند اما به دلیل عدم توافق دیگر نمایندگان با دهنوی، این مهم را مجدداً در کمیسیون طرح سوال کردند البته این بار شریعتی نمایندگی، نمایندگان سوال‌کننده را بر عهده داشت و در نهایت از پاسخ‌های آقای زنگنه قانع نشد بنابراین طبق آئین نامه سوال مذکور به صحن علنی ارجاع خواهد شد.

عباسی افزود: همچنین اگرچه سوال آقای شریعتی در این خصوص به صحن ارجاع شد اما به منظور بررسی پرونده قرارداد گازی ایران با ترکمنستان در کمیسیون، مقرر شد؛ وزیر امور خارجه و نفت در جلسه دیگری به کمیسیون انرژی دعوت شوند، البته نتیجه این جلسه را در صورت طرح سوال در صحن به اطلاع نمایندگان در صحن خواهیم رساند.

این نماینده مجلس به سوال حسین میرزایی نماینده اصفهان اشاره کرد و گفت: وضعیت غیراستاندارد جایگاه‌های بنزین تک پمپ و صف‌های طویل پیرامون آنها محور سوال این نماینده از وزیر نفت بود که در نهایت از توضیحات زنگنه مبنی بر افزایش نظارت وزارت نفت قانع شد.

وی ادامه داد: همچنین رضا آریان‌پور نماینده مینودشت و کلاله مجلس در خصوص عدم سوخت‌رسانی به فرودگاه کلاله -که منجر به تعطیلی این فرودگاه شده است- وزیر نفت را مورد سوال قرار داد که وزیر توضیح داد؛ به دلیل اینکه پروازها کم است سوخت‌رسانی برای شرکت سوخت‌رسانی صرف نمی‌کند حتی در صورتی که سوخت رایگان به شرکت داده شود هزینه حمل و نقل آن بالا است. لذا مقرر شد؛ کمیسیون انرژی کمک کند تا با همکاری وزارت راه و سازمان برنامه و بودجه سیستم سوخت‌رسان به صورت سیار یا ثابت برای این فرودگاه ایجاد شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به سوال سارا فلاحی نماینده ایلام از وزیر نفت، اضافه کرد: تشکیل شرکت نفت ایلام (با توجه به اینکه عمده چاه‌های نفت و گاز در ایلام است) درخواست نخست این نماینده از وزیر نفت بود چراکه اکنون شرکت نفت منطقه در کرمانشاه است که وزیر نفت با تشکیل شرکت نفت ایلام زیر نظر شرکت نفت مرکزی موافق کرد و توضیح داد؛ تشکیل این شرکت هزینه‌ای برای دولت ندارد فقط باید مجوز آن را مجلس صادر کند و این توافق صورت گرفت.

به گفته وی ضرورت استفاده از نیروهای بومی در پروژه‌ها سوال دیگر نماینده ایلام از وزیر نفت بود که مورد تاکید قرار گرفت و وزیر نفت با این مهم موافق بودند.

عباسی افزود: همچنین جلیل مختار به نمایندگی چند نفر از نمایندگان مناطق مرزی در خصوص عدم قرار دادن سوخت لازم در اختیار خانواده‌های مرزنشین، وزیر نفت را مورد سوال قرار داد، که مطابق توضیحات آقای زنگنه مقرر شد؛ به هر خانواده مقداری سوخت داده شود و ۲۰ درصد آن را به حساب خانواده‌ها واریز کنند، به همین دلیل این پول را به سازمان هدفمندی یارانه‌ها داده‌اند اما آن‌ها به حساب خانوارها واریز نکردند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس افزود: مقرر شد؛ کمیسیون انرژی و وزارت نفت موضوع را با سازمان هدفمندی یارانه‌ها پیگیری کند و اگر ظرف یک ماه این پول واریز نشود موضوع را از طریق ماده ۲۳۴ در مجلس پیگیری کنیم.