ارسال پرونده شورای شهر کرمانشاه به هیات حل اختلاف

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر در جلسه عصر امروز شورای اسلامی شهر کرمانشاه که به دعوت فرمانداری در سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: این جلسه بر خلاف دعوت از تمامی اعضای شورا برای حضور در جلسه به دلیل غیبت چهار تن از اعضا رسمیت نیافت.

وی افزود: رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه وظیفه دارد گزارش غیبت و یا ترک جلسات را به فرمانداری ارائه کند و ما این گزارشات را به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌دهیم.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه نمایندگان مردم در شورا برای خدمت رسانی به مردم باید در جلسات شورا حضور پیدا کنند، تاکید کرد: اگر جلسه بعدی شورا تشکیل نشود، پرونده را به هیأت حل اختلاف ارجاع و از آنها می‌خواهم کار شورا را یکسره کنند.

رنجبر با تاکید بر اینکه باید به هر تخلفی در سر جایش رسیدگی شود، تصریح کرد: قانون و آئین نامه‌ها در این زمینه روشن است و در صورت محرز بودن تخلف غیبت و ترک جلسه اعضا، حتماً از طریق هیئت رسیدگی به حل اختلاف شوراها در استان موضوع را تا وصول نتیجه پیگیری می‌کنم.

وی گفت: تشکیل این جلسه در فرمانداری به دلیل عدم تشکیل جلسات و اختلاف ایجاد شده در بین اعضای شورای شهر کرمانشاه، بنابر درخواست مردم برای حل مشکلات و رفع گرفتاری‌های آنها و نیز بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های عمران و آبادانی و توسعه شهر بوده است.

رنجبر ادامه داد: متأسفانه کمیسیون‌های داخلی شورا طی این مدت تشکیل نشده و مهلت زمانی آنها نیز به پایان رسیده است و از طرف دیگر کار کمیسیون‌های مرتبط با امورات مردم از جمله ماده صد نیز تعیین تکلیف نشده است.

به گفته وی، هدف فرمانداری از تشکیل این جلسه دخالت در امور کمیسیون‌ها و انتخاب افراد نیست، بلکه هدف تشکیل و رسمیت یافتن جلسات شورای اسلامی شهر کرمانشاه بود.

فرماندار کرمانشاه با بیان اینکه عمل به قانون باید ملاک همه کارها و افراد قرار بگیرد، تصریح کرد: شرایط فعلی مردم به لحاظ مشکلات اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه سخت است، بنابراین هیچ گونه فرصت‌سوزی از هیچ فردی پذیرفته نیست.

وی با اشاره به غیبت چهار نفر از اعضای شورای شهر و از رسمیت افتادن این جلسه، گفت: متأسفانه برگ مرخصی برای این افراد صادر نشده، بنابراین عدم حضور آنها غیبت محسوب می‌شود و تکلیف این غیبت در قانون و آئین نامه‌ها مشخص است.

رنجبر با تاکید بر اینکه مردم منتظر خدمت، کار و تلاش هستند، گفت: باید تدبیری اندیشیده شود که عملکرد اعضای شورای شهر در تأیید صلاحیت آنها برای دوره‌های بعدی اثر گذار باشد و این سیاست را در هیئت نظارت استان و شهرستان کرمانشاه پیگیری خواهم کرد.