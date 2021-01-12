وزرای کابینه کویت استعفا دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیران دولت جدید کویت که حدود یک ماه از تشکیل آن می‌گذرد در پی تنش میان مجلس و دولت این کشور، امروز (سه شنبه) استعفای خود را به نخست وزیر ارائه دادند.

استعفا نامه وزیران کابینه دولت این کشور در جلسه‌ای که در کاخ «السیف» برگزار شد توسط «شیخ حمد جابر العلی الصباح» به «شیخ صباح خالد الحمد الصباح» نخست وزیر کویت ارائه شد.

چهارشنبه هفته گذشته روزنامه الرای کویت از احتمال استعفای دولت در واکنش به طرح درخواست ۳۷ نماینده مجلس برای استیضاح «شیخ صباح الخالد» نخست وزیر این کشور خبر بود.

امضاء کنندگان این طرح، استیضاح نخست وزیر را حق قانونی نمایندگان در ارتباط با نظارت بر قوه مجریه و رسیدگی به موارد قصور یا اخلال در مبانی قانونی و حقوقی دانسته‌اند.

استیضاح شیخ صباح سه محور را شامل می‌شود که عبارتند از: مخالفت آشکار با احکام قانون اساسی هنگام تشکیل کابینه با نادیده گرفتن گرایش‌های مجلس جدید، سلطه قوه مجریه در شکل گیری پارلمان و نیز اخلال در پایبندی به ماه ۹۸ قانون اساسی.

استیضاح شیخ صباح در حالی است که انتخابات مجلس کویت ۱۵ آذر برگزار و کابینه نیز چند روز پس از آن معرفی شده بود.