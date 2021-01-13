به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی عصر چهارشنبه در بدو ورود به استان سمنان و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه درج آگهی برای فروش خانه مبنایی ندارد، گفت: چند ماهی است که آرامشی به بازار مسکن وارد شده و این خواسته ما بود که دستگاه قضائی به این موضوع ورود کند تا از انتشار و درج آگهی فروش خانه جلوگیری شود.

وی افزود: مالکان این نوع آگاهی‌ها را نمی‌دهند بلکه واسطه‌ها این کار را می‌کنند و قیمت‌های بی پایه و اساسی را مطرح و در جامعه التهاب ایجاد می‌کنند لذا با کمک مجلس ساز و کار مناسبی در این مورد اندیشیده می‌شود که پول‌های سرگردان و سرمایه‌ها به سمت مسکن نیاید زیرا مسکن کالای مصرفی مورد نیاز مردم است.

وزیر راه در ادامه با بیان اینکه طرح سمنان – فیروزکوه یکی از طرح‌های حائز اهمیت برای ما است و در دستور کار ما قرار دارد، بیان کرد: این طرح مطالبه مردمی است که با تأخیر نیز روبرو بوده که از این ۶۵ کیلومتر مسیر، ۲۰ کیلومتر به بهره برداری خواهد رسید که ۱۰ کیلومتر در حوزه استان سمنان و ۱۰ کیلومتر در استان تهران خواهد بود و مابقی آن نیز در دست اجرا است و مطالعه آن به اتمام رسیده و مناقصه آن به زودی برگزار می‌شود تا بتوانیم ظرف سه سال شاهد اتمام آن باشیم.

اسلامی با بیان اینکه همزمان از سازمان راهداری خواسته‌ایم تا بهسازی و ایمن سازی متفاوتی درباره این مسیر انجام دهد تا مردمی که از این مسیر عبور می‌کنند، بتوانند از خدمات بهره مند شوند، گفت: اعتبار بخش باقی مانده جاده فعلاً برای ۴۴ کیلومتر باقی مانده ۳۰۰ میلیارد تومان است که قیمت تمام شده آن بیشتر نیز می‌شود که امیدواریم از منابع بودجه و هم منابع تسهیلاتی بانک‌ها برای این طرح اعتبار بگذاریم.

وی با اشاره به اینکه طرح اقدام ملی با توجه به سامانه اطلاعات که به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد به خوبی در بخش پالایش پیش می‌رود، بیان کرد: از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری که در نوبت‌های اول و دوم این طرح ثبت نام کردند تا امروز ۴۳۶ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند که همه آنها پوشش داده شده و پروژه برای آنها تعریف شده است.

وزیر راه افزود: در مرحله جدید نیز در ۱۸۳ شهر ۱۳۱ هزار نفر ثبت نام کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد تقاضای واقعی در راستای مسکن ملی صورت گرفته و با پالایشی که انجام شده امیدواریم این افراد نیز بتوانند صاحب خانه شوند زیرا برایشان پروژه‌های خوبی تعریف می‌شود.

اسلامی همچنین تصریح کرد: از بابت ساز و کارها و برنامه‌های اجرایی وضعیت خوبی برای تولید مسکن برای جامعه هدف وجود خواهد داشت.