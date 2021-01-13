به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، مجلس نمایندگان آمریکا در نظر دارد امروز چهارشنبه به وقت محلی، استیضاح رئیس جمهوری این کشور را در دستور کار قرار دهد و به همین دلیل، دادستان‌های محکمه استیضاح تعیین شدند.

نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، شامگاه سه‌شنبه نام ۹ عضو دموکرات مجلس نمایندگان را برای هدایت محکمه استیضاح دونالد ترامپ معرفی کرد.

جیمی راسکین عضو کمیته نظارت و اصلاحات که طراح اصلی استیضاح است، به عنوان مدیر ارشد تعیین شده است.

دیانا دگت، عضو کمیته انرژی و تجارت که به عنوان رئیس کمیته فرعی نظارت و تحقیقات فعالیت می‌کند.

دیوید سیسیلین عضو کمیته قضایی که به عنوان رئیس کمیته فرعی قوانین ضد انحصاری، تجارت و اداری اشتغال دارد و در کمیته امور خارجه هم فعالیت می‌کند.

خواکین کاسترو عضو کمیته اطلاعات و کمیته امور خارجه است که ریاست کمیته فرعی نظارت و تحقیقات را هم برعهده دارد.

اریک سوالول عضو کمیته اطلاعات و رئیس کمیته فرعی مدرنیزاسیون و آمادگی اطلاعات و کمیته قضایی است.

تد لیو عضو کمیته قضایی و کمیته امور خارجه است.

استیسی پلاسکت عضو کمیته راه و روش مجلس است.

مادلین دین عضو کمیته قضایی است که در کمیته فرعی قانون اساسی، حقوق مدنی و آزادی‌های مدنی فعالیت می‌کند.

جو نگوس عضو کمیته قضایی است و در آنجا به عنوان نایب رئیس کمیته فرعی قوانین ضد انحصاری، تجارت و اداری اشتغال دارد.

در صورتی که استیضاح ترامپ رای بیاورد، او تنها رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که ۲ بار و از ۲ مجلس متفاوت استیضاح شده است. پس از آن نوبت به محکمه سنا خواهد رسید که ریاست آن را رئیس دیوان عالی آمریکا برعهده خواهد گرفت.

بحث استیضاح ترامپ پس از آن جدی شد که «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا، با استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی این کشور برای استیضاح ترامپ مخالفت کرد.