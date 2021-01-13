جذب ۱۵ هزار کادر درمان

به گزارش خبرنگار مهر، سید کامل تقوی‌نژاد صبح سه‌شنبه در حاشیه بازدید از بیمارستان ۲۶۰ تختخوابی در حال ساخت فردیس اظهار کرد: طی ۷ سال گذشته بیش از ۳۷ هزار تخت به ظرفیت بیمارستانی کشور اضافه شده و بر این اساس طی این مدت ظرفیت زیرساخت‌های بخش درمان کشور ۳۰ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: تلاش داریم تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود تمامی پروژه‌های نیمه‌کاره حوزه درمان را تا پایان دولت به بهره‌برداری برسانیم.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزیر بهداشت تصریح کرد: دلیل اینکه اگر امروز در مقابله با بیماری کرونا به عنوان یکی از کشورهای موفق ظاهر شده‌ایم، علاوه بر مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی کادر درمان، ارتقای زیرساخت‌های درمانی به عنوان یکی از مهمترین شاخصه‌ها است.

هیچ بیمار کرونایی برای دریافت خدمات پشت در مراکز درمانی معطل نماند

وی تصریح کرد: با اقداماتی که انجام دادیم به سمت عدالت درمانی حرکت کردیم و بر این مبنا با وجود تمام مشکلات و فشارهای ناشی از تحریم هیچ بیمار کرونایی برای دریافت خدمات درمانی پشت در بیمارستان‌ها معطل نماند که موفقیت بسیار مهمی در سطح جهان به شمار می‌رود.

تقوی‌نژاد خاطرنشان کرد: نباید از مجاهدت‌های شبانه‌روزی کادر درمان طی یک سال گذشته غافل شویم این اقدامات باعث شد تا بتوانیم در مقابله با کرونا در جهان بدرخشیم.

وی با بیان اینکه در راستای تأمین نیروی مورد نیاز در کادر درمان توانستیم مجوز جذب ۵۲ هزار نفر را بگیریم، گفت: این تعداد تاکنون ۱۵ هزار نفر جذب شدند و زمینه به‌کارگیری بقیه نیروها نیز ایجاد شده است.

تقوی‌نژاد با اشاره به اهمیت ارتقای زیرسخت‌های درمانی متذکر شد: امیدواریم با تکمیل این بیمارستان بتوانیم خدمت‌رسانی بهتری را به مردم ارائه دهیم، با تلاش همکارانم در استان البرز شاهد پیشرفت این پروژه هستیم و سعی داریم تا در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.